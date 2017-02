Počele pripreme za olimpijadu mladih 2019. godine

Gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo vrše pripreme za održavanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019 /EJOF - EYOF/, za šta su obezbijeđene finansijske garancije viših nivoa vlasti, a dio sredstava već postaje operativan, saopšteno je iz grada Istočno Sarajevo.

Olimpijski festival će od sutra pa do 5. marta biti sponzor različitih sportskih događaja koji će biti organizovani u okviru testnih takmičenja pod nazivom "Put do EJOF-a".



Ciljevi organizacije ovih takmičenja su promovisanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala, prijateljstva i zajedništva među mladima i sportskim radnicima iz regiona i unutar same BiH, popularizacija skijaških sportova u BiH, te provjeravanje tehničkih elemenata organizacije i njihovih nedostataka radi što bolje organizacije testnih takmičenja u 2018. godini, kao i provjera spremnosti borilišta.



Na Dvorištima na Jahorini sutra i prekosutra održaće se "Bijatlon kup" u organizaciji Smučarskog kluba "Romanija" i "Evropa kup" na Bjelašnici u organizaciji snoubord kluba "Fri stajl".



Nakon toga, od 25. do 26. februara, u organizaciji Smučarsko-planinarskog društva /SPD/ "Jahorina" biće održan "FIS kup Jahorina" u disciplinama slalom i veleslalom, kao i "Roki kup" u disciplini hokej, u organizaciji Hokejaškog saveza BiH.



Dvodnevni kup u disciplini paralel-slalom "Srebrna lisica", u organizaciji Smučarskog kluba "Bjelašnica", predviđen je od 3. do 5. marta.



Zimski evropski olimpijski festival najveći je sportski događaj za mlade sportiste od 14 do 18 godina, a svakako i najveći sportski događaj u BiH, nakon Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984.godine.



Ulazi u sastav Evropskog olimpijskog komiteta, koji ga i organizuje, a pod pokroviteljstvom je Internacionalnog olimpijskog komiteta.



Na njemu učestvuje oko 1.500 učesnika iz 50 zemalja svijeta.





