Jugović: Ne postoji bojazan od zračenja trafostanice

Načelnik opštine Pale Boško Jugović smatra da ne postoji razlog za strah od bilo kakve vrste zračenja trafostanice u paljanskom naselju Obilićevo, koja je u vlasništvu "Elektroprenosa BiH".



"Mjerenjem se može utvrditi da li je opravdana bojazan od zračenja, ali mislim da te opasnosti nema", rekao je Jugović Srni nakon što je grupa građana Pala zatražila da, zbog ugrožavanja zdravlja i života stanovnika ovog naselja i djece Osnovne škole "Srbija", objekat bude izmješten.



On je ocijenio da je tokom izgradnje ovog naselja trebalo voditi računa o tome da se izbjegne izgradnja stambenih objekata u blizini ove trafostanice.



"Prava adresa za izmještanje trafostanice je "Elektroprenos BiH", koji može u svojim srednjoročnim planovima da kalkuliše, s obzirom na to da se Pale razvijaju i kao zona i kao urbano naselje", istakao je Jugović, koji je bivši direktor "Elektrodistribucije" Pale.



On je obećao da će održati sastanak sa odgovornima iz "Elektroprenosa BiH" i da će vidjeti da li se na tom polju nešto može učiniti.



Jugović kaže da ovaj elektroenergetski objekat snabdijeva električnom energijom širi region - od područja Ravne Romanije do Kamenice i Trebevića, odnosno cijelo područje Pala.



Načelnik opštine Pale napominje da je riječ o trafostanici, čija je vrijednost nekoliko desetina miliona KM.



U pismu, koje je potpisala grupa građana Pala, navedeno je da bi se, prema svim standardima, trafostanica morala izmjestiti i da je nemarom i namjernim neispunjavanjem svojih obaveza "Elektrodistribucija" Pale ugrozila zdravlje stanovnika naselja Obilićevo i djece koja pohađaju Osnovnu školu "Srbija".



"Svi inženjeri, struka i standardi elektro-mreža i elektrostruke shvataju da postoji pojačano zračenje u širem krugu trafostanice koje se pojačava i elektrostubovima velike snage, ali vlada `zid ćutanja", naveli su pismu.



Stanovnici Obilićeva poručuju da će, ukoliko odmah ne počne izmještanje trafostanice, preduzeti sve pravne radnje i mjere kako bi "zaštitili svoje pravo na život u zdravoj sredini bez zračenja".



Građani u pismu ističu da su opština Pale, "Elektrodistribucija" Pale, "Elektroprivreda Republike Srpske", te nadležna ministarstva dužna da reaguju na ovaj problem.









