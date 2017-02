Dodijeljen mandat za 31 odbornika u Skupštini grada Istočno Sarajevo

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH potvrdila je danas rezultate posrednih izbora i dodijelila 31 mandat za Skupštinu grada Istočno Sarajevo iz šest opština koje čine ovaj grad.



Mandat za Skupštinu grada Istočno Sarajevo dodijeljen je odbornicima iz Skupštine opštine /SO/ Pale: Damjanu Škipini, Zoranu Gluhoviću, Miroslavu Simoviću, Nikoli Blagojeviću, Vladimiru Lučiću, Bojanu Pejoviću, Mladenu Koprivici i Milanu Madžgalju.





Odbornici iz SO Sokolac su Mirko Čolović, Danko Vučetić, Jovan Golijan, Žarko Kosorić, Milomir Borovčanin i Nenad Samardžija, saopšteno je iz CIK-a BiH.



Odbornici iz SO Istočni Stari Grad su Dubravka Dragaš, Željko Kosmajac i NJegoš Plakalović.



Iz SO Istočno Novo Sarajevo odbornici su Nebojša Popić, Nataša Trifković, Rade Nešić, Aleksandar Glavaš i Vedran Jovančić.



Odbornici iz SO Trnovo su Behija Mulaosmanović, Nemanja Lučić i Miroslav Bjelica.



Odbornici iz SO Istočna Ilidža su Miroslav Lučić, Daniela Četković, Darko LJuboje, Goran Šehovac, Nebojša Šešlija i Vinko Radovanović.



Razmatrajući Izvještaj o dostavljenim Izjavama o imovinskom stanju izabranih članova organa vlasti na lokalnim izborima 2016. godine, kao i onih članova organa vlasti kojim je prestao mandat, CIK BiH ostavio je rok od sedam dana da zvaničnici koji nisu ispunili tu zakonsku obavezu to učine, a u suprotnom biće pokrenuti postupci za utvrđivanje odgovornosti zbog kršenja odredbi Izbornog zakona BiH.





