Jahorina lako do nove pobjede

Liderski sastav prvoligaškog karavana Republike Srpske, odbojkašice Jahorine pobjedom su završile ovu takmičarsku godinu. Revanširale su se za jedini poraz u dosadašnjem dijelu sezone ekipi Hercegovca iz Bileće i sasvim zasluženo u okviru 12. kola Prve lige Republike Srpske, rutinskom igrom slave maksimalnu pobjedu od 3:0 po setovima 25:19, 25:14 i 25:21.

Tako je odbojkaška mašina trenera Danila Tadića upisala 11. prvenstveni trijumf, sedmi u nizu i sa osvojena 33 boda Paljanke su na vrhu sa pet bodova prednosti u odnosu na Fočanke. Dva kola prije kraja ligaškog dijela takmičenja sa prvog mjesta ulaze u plej-of i nastavljaju borbu za prvaka i ulazak u Premjer ligu. U toj igri uz malo i sportske sreće vide svoju šansu da se poslije tri godine vrate u klupsku elitu BiH.





ŽOK "Jahorina" Pale - OK "Hercegovac" Bileća 3:0 / 25:19, 25:14, 25:21



Dvorana "Peki" Pale

Gledalaca 100



Delegat, kontrolor Ana Vasiljević / Pale

Prvi sudija: Nikola Kozić / Ljubinje

Drugi sudija: Dragan Gutalj / Pale



ŽOK "Jahorina": Marija Baričanin, libero Natalija Filipovac, libero Nikolina Stevanović, Bojana Milidrag, kapiten Milica Krajišnik, Anđela Lelek, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, Milica Kusmuk, Jovana Babić, Nevena Bojanić, Jelena Komlenović, Trener: Danilo Tadić



OK "Hercegovac" Ana Vukoje, Lana Vujović, Nataša Šarenac, Milica Dutina, Ivana Kapor, Andrijana Albijanić, Jovana Biberčić, kapiten Anđela Biberčić, Nikolina Albijanić, libero Milica Dutina, Treneri: Gorica Đorđević, Duška Grubačić





Naporan i predan rad u klubu urodio je plodom. Na okupu je jedna talentovana i sjajna generacija odbojkašica. Zahvaljujući velikom radu na treninzima i zalaganjem na utakmicama postignuti su odlični razultati. Pod komandom trenera Danila Tadića, a predvođene kapitenom Milicom Krajišnik na tronu sijaju: Natalija Filipovac, Nikolina Stevanović, Svetlana Tabaković, Bojana Milidrag, Anđela Lelek, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, Milica Kusmuk, Nevena Bojanić, Jelena Komlenović, Jovana Brčkalo, Marija Baričanin i Anđela Ćirić.



U ostalim mečevima 12. kola postignuti su sljedeći razultati: Slavija - Maglić 0:3, Stakorina - C. Zvijezda 0:3 i Glasinac - Ljubinje 3:0.





Tabela



1. Jahorina 33

2. Maglić 28

3. Slavija 24

4. Hercegovac 23

5. C. Zvijezda 20

6. Glasinac 11

7. Ljubinje 4

8. Stakorina 1





Paljanke su odigrale posljednju utakmicu u ovoj godini. U sklopu 13. kola koje je na rasporedu 11. i 12. februara naredne godine dočekaće fenjeraša Stakorinu iz Čajnića, Bilećankama na noge dolaze "Slavijašice", Maglić čeka Glasinac, a Ljubinje C. Zvijezdu.





(www.palelive.com)

Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji "border" na Palama.