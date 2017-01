Prohodni svi magistralni i regionalni putevi

Svi magistralni i regionalni putevi na području sarajevsko-romanijske regije su očišćeni i prohodni, a saobraćaj se odvija bez zastoja, rekao je Srni tehnički direktor "Romanijaputeva" sa Sokoca Dragan Buloščić.

Prema njegovim riječima, pravac prema Jahorini je prohodan, a obustava saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije /LJubogošta-Podromanija/, više ne važi.

Buloščić je rekao da je snijeg, koji je u manjim količinama padao protekle noći, ipak izazvao potrebu da se saobraćajnice neprekidno čiste.



On je potvrdio da na terenu imaju dovoljno vozila, radnika i abrazivnog materijala, ali i podsjetio da često dođe do obustave saobraćaja za šlepere i teretna vozila sa prikolicom koji nemaju adekvatnu zimsku opremu.



"To se često dešava u Mokrom i podnožju Romanije, a policija, sa kojom sarađujemo, obustavi saobraćaj dok se put ne očisti, da ta vozila ne bi napravila veće probleme na putevima", objasnio je Buloščić.



U nadležnosti "Romanijaputeva" je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva na Ssrajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča, a među prvim prioritetima nalaze se oba putna pravca prema Jahorini, preko Pala i Trebevića.



Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.





