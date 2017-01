U osnovnim školama "Srbija" i "Pale", kao i u Srednjoškolskom centru "Pale" danas je prigodnim programima proslavljena školska slava Sveti Sava.Svečanosti u Osnovnoj školi "Srbija" prisustvovao je i ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević, koji je podsjetio da je ova škola poklon i simbol Srbije i simbol srpskog prisustva."Želja nam je da ima mnogo više škola, firmi i kompanije koje nose ovo ime", rekao je Vukićević i izrazio zadovoljstvo što Srbija i Republika Srpska imaju dosta toga za šta mogu da kažu da im je zajedničko.Vukićević je naglasio da Osvnovnu školu "Srbija" pohađa oko 560 đaka i da je veoma značajno da iz godine u godinu ne dolazi do smanjenja broja učenika.

On je izrazio nadu da će ostatak sredstava koja je donirala Srbija za izgradnju škole i fiskulturne sale biti iskorištena na dobrobit škole i đaka.



Direktor škole Neđo Ždrale rekao je da Osnovna škola "Srbija" sa ponosom nosi svoje ime i zahvalio se Vukićeviću kome je uručio sliku.



Ždrale je rekao da učenici imaju odlične uslove za rad, ali da i dalje nastoje da unaprijede rad u školi i obezbijede što bolje uslove.



"Cilj nam je da izgradimo i teniske terene, kupimo 60 pari skija i pancerica za školu kako bi djeca mogla da nauče da skijaju, kao i da školski objekat pokrijemo video-nadzorom i potpuno opremimo sve kabinete", rekao je Ždrale i dodao da će to biti investirano iz sredstava koja su im ostala od donacije Vlade Srbije.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je slavu svim građanima koji danas proslavljaju Svetog Savu, kao i svim školskim ustanovama na području opštine Pale i širom Republike Srpske.



On je zahvalio ambasadoru Srbije koji je prisustvovao današnjoj svečanosti, kao i matici Srbiji koja je obezbijedila sredstva za izgradnju škole na Palama, uz želju da ta saradnja bude još veća i da Republika Srpska djeci obezbijedi sretno djetinjstvo i školovanje.



Jugović je kao kum školske slave Srednjoškolskom centru "Pale" poklonio projektor za nastavu.





(www.palelive.com / Srna)