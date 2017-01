Na području u nadležnosti Centra javne bezbjednosti /CJB/ Istočno Sarajevo u toku protekle godine zabilježeno je 781 krivično djelo, što je za 15 odsto manje u odnosu na 2015. godinu, izjavio je načelnik CJB Srpko Kosorić.





Kosorić je na godišnjoj konferenciji za novinare naveo da je u prošloj godini podneseno 656 izvještaja protiv 684 lica, od čega je 186 povratnika u vršenju krivičnih djela i 13 maloljetnika.



On je naglasio da je u protekloj godini smanjen i broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta, kojih je registrovano 580, što je za 21,3 odsto manje u odnosu na 2015. godinu.



Kosorić kaže da CJB jedino nije zadovoljan kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja jer je registrovano 1.160 nezgoda, što predstavlja povećanje od 8,51 odsto u odnosu na uporednu godinu.



Načelnik CJB Istočno Sarajevo, komentarišući bilborde koji su postavljeni u Istočnom Novom Sarajevu i na Palama, a na kojima se optužuju Jelena Gotovac, Darko Babalj i Marinko Božović zbog obaranja tendera za izgradnju Bolnice Istočno Sarajevo, naveo je da je o tom slučaju obaviješteno nadležno tužilaštvo.



"Demantujem informacije da je policija čuvala ove bilborde. Utvrđeno je da je za njihovo čuvanje bila uposlena zaštitarska agencija", kaže Kosorić.



Govoreći o otvaranju Policijske stanice u Istočnoj Ilidži, Kosorić je istakao da je u aprilu 2015. godine CJB sačinio procjenu bezbjednosti u kojoj je tražio da bude formirana ova policijska stanica, što do danas nije učinjeno.



On je dodao da je 10. januara ove godine obaviješten od opštine Istočna Ilidža da je poništen javni konkurs za nabavku prostora koji bi trebalo da bude dodijeljen policijskoj stanici.



"Narednih dana obavićemo razgovore sa predstavnicima opštine i vidjeti dokle se stiglo sa ovim pitanjem", zaključio je Kosorić.





(www.palelive.com / Srna)