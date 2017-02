Odbojkašice u Istočnom Sarajevu, odbojkaši u Modriči

Tokom vikenda u ženskoj i muškoj konkurenciji biće završen ligaški dio sezone u odbojkaškoj ligi Republike Srpske, a četiri prvoplasirane ekipe nastavljaju nadmetanje i kroz plej of odlučivaće o šampionu i članu Premijer lige.



Paljanski prvoligaši, odbojkašice Jahorine nastupaju u Istočnom Sarajevu, a odbojkaši u Modriči.



Lider prvoligaškog karavana, odbojkašice Jahorine u okviru 14. kola u Istočnom Sarajevu u gradskom derbiju koplja će ukrstiti sa sastavom Slavije. Sa skorom 12. pobjeda uz jedan poraz i sa 35 bodova, Paljanke se nalaze se na prvom mjestu ligaške tabele i u doigravanje za prvaka ulaze sa "kote jedan". U odnosu na rivala u plusu su 10 bodova i u dobroj atmosferi čekaju gradski derbi.



Sa 25 bodova koliko imaju i trećeplasirane Bilećanke, Slavija zauzima četvrto mjesto koje vodi u plej of. Pulenke profesora Jovice Tošića najavljuju da će protiv Paljanki žestoko napasti od starta da bi potvrdile nastavak takmičenja jer iz drugog plana priliku traži i petoplasirana Crvena Zvijezda iz Obudovca.



I jedna i druga ekipa obećavaju veliku borbu sa nadom da mogu stići do slavlja te se očekuje uzbudljiv i neizvijestan meč.



Utakmica između "Sokolica" i odbojkašica Jahorine na rasporedu je u subotu 18. februara sa početkom od 17.00 časova u dvorani Slavije.



Meč će suditi Božo Antunović iz Gacka i Draženka Babić iz Istočnog Sarajeva, a delegat, kontrolor biće Ivica Peter iz Foče.



U ostalim mečevima 14. kola sastaju se: Stakorina - Ljubinje Bankom, C. Zvijezda - Maglić i Glasinac - Hercegovac.





Tabela



1. Jahorina 36

2. Maglić 31

3. Bileća 25

4. Slavija 25

5. C. Zvijezda 23

6. Glasinac 12

7. Ljubinje Bankom 4

8. Stakorina 1







Paljani u Modriči



Paljanski prvoligaš Jahorina u okviru 14. kola prvenstva Srpske igraće u Modriči protiv lidera.



Domaći odbojkaši su favoriti jer se nalaze na čelu tabele te su obezbijedili prvu poziciju pred doigravanje u plej ofu. Pitaće se i Paljani koji u meč ulaze rasterećeno. Već su izborili plej of te imaju motiva da iznenade favorizovanog rivala.



Utakmica između odbojkaša Modriče i Jahorine igra se u subotu 18. februara sa početkom od 17.00 sati u Modriči. Meč će suditi Ivana Turanjanin iz Banja Luke i Lidija Iljić iz Osinja, a delegat kontrolor biće Nikola Košević iz Modriče.



U ostalim mečevima 14. kola još se sastaju: Drina - Gradiška, Majevica - Ljubinje i C. Zvijezda - Tempo.





Tabela

1. Modriča 34

2. Ljubinje 29

3. Jahorina 24

4. Gradiška 23

5. Drina 21

6. Tempo 16

7. C. Zvijezda 9

8. Majevica -2





