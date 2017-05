Vuković: Grad će podržati održavanje Balkanskog prvenstva u odbojci

Grad Istočno Sarajevo pružiće finansijsku i organizacionu podršku Balkanskom prvenstvu u odbojci za juniorke, koje će biti održano od 27. juna do 3. jula na Palama, rekao je danas gradonačelnik Nenad Vuković.



On je na sastanku sa predsjednikom Odbojkaškog saveza BiH Milutinom Popovićem i članom Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milenkom Ristićem istakao da je ovo takmičenje veoma značajno za Pale, Istočno Sarajevo i ovdašnju odbojku, saopšteno je iz Grada Istočno Sarajevo.



"Nama je čast i zadovoljstvo što će jedno tako značajno takmičenje biti održano u Istočnom Sarajevu, posebno u opštini Pale, gdje je ženska odbojka veoma razvijen sport pred kojim je blistava budućnost", rekao je Vuković.



Vuković ističe da je veoma značajno i to što Sportsko-poslovni centar "Peki" na Palama, organizacijom ovakvog i sličnih velikih takmičenja u budućnosti, opravdava svoje postojanje.



Današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić, koji je i trener Ženskog odbojkaškog kluba /ŽOK/ "Slavija" Istočno Sarajevo, kao i predsjednik ŽOK "Jahorina" Pale Branislav Blagojević.



Na Balkanskom prvenstvu za juniorke učestvovaće osam reprezentacija, a tehnički organizator takmičenja je ŽOK "Jahorina" Pale.





(www.palelive.com / Srna)