Do kraja juna zamijeniti oružne listove

Obaveza građana koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost jeste da do kraja juna zamijene oružne listove kojima je istekao rok važenja, u suprotnom propisana je novčana kazna od 1.200 do 1.500 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.



Propisana je i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprave o oružju.





Iz PU podsjećaju da Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji propisuje da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kome je istekao rok važenja obavezni da do 30. juna podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista.



Zakonom je predviđeno da vlasnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali oružje nadležnom organu zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji /31. decembra 2016. godine/ mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna ove godine.



Jedna od novina je i to da je rok važenja oružnog lista za oružje za ličnu bezbjednost 10 godina, osim za lica starija od 65 godina kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.





