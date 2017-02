Smanjen broj krivičnih djela za 11,67 odsto

Na području Centra javne bezbjednosti /CJB/ Istočno Sarajevo u januaru su registrovana 53 krivična djela, što je za 11,67 odsto manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, rekao je načelnik centra Srpko Kosorić.



Kosorić je na redovnoj konferenciji za novinare istakao da je nadležnim tužilaštvima podneseno 48 izvještaja protiv 43 lica, od čega je 12 povratnika u vršenju krivičnih djela, dok nije prijavljen nijedan maloljetnik.



On je naglasio da je u januaru registrovano 41 krivično djelo opšteg kriminaliteta, što je za 18 odsto manje u odnosu na januar 2016. godine, od čega su 24 krivična djela po nepoznatom počiniocu, a rasvijetljeno je 13 krivičnih djela, od kojih dva iz prethodne godine.



"Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 69,77, a koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom počiniocu je 50", rekao je Kosorić i dodao da je podneseno 39 izvještaja i prijavljeno 31 lice.



Prema njegovim riječima, u januaru je registrovano i jedno krivično djelo protiv života i tijela sa smrtnim posljedicama, koje je rasvijetljeno, kao i jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga, za koje je prijavljeno jedno lice.



Kosorić je istakao da su u januaru zbog postojanja osnova sumnje da su počinili sedam krivičnih djela privrednog kriminaliteta podnesena četiri izvještaja protiv sedam lica.



On je dodao da je izvršenjem ovih krivičnih djela pričinjena materijalna šteta u iznosu od 26.327 KM.



Načelnik Centra je napomenuo da je u januaru evidentirano 46 prekršaja javnog reda i mira, što je za 76,92 odsto više u odnosu na januar 2016.



On naglašava da se na području Centra dogodilo i 91 saobraćajna nezgoda, što je za 7,14 odsto manje u odnosu na januar protekle godine u kojima je nastradalo 16 lica, od čega četvoro teže i 12 lakše povrijeđeno, što je za 11,11 odsto manje u odnosu na uporedni mjesec prethodne godine.



"Registrovano je 2.080 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je za 7,02 odsto manje.



Kosorić je naglasio da su pripadnici centra u januaru vršili pojačane mjere kontrole saobraćaja.



On je naveo da je bezbjednost na Jahorini u vrijeme zimske turističke sezone dobra i na zadovoljavajućem nivou.



Na pitanje novinara da li je policija vršila istragu u hotelu "Rajska dolina" na Jahorini gdje je prijavljeno da je vršena krađa više tona uglja, prodaja bagera i hotelskog inventara, Kosorić je rekao da je u decembru, na osnovu zahtjeva Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo vršena istraga u ovom hotelu i nadležnom tužilaštvu podnijet izvještaj protiv nekih lica zaposlenih u objektu.





