Paljani ubjedljivi

U ženskoj i muškoj konkurenciji nastavljeno je nadmetanje u odbojkaškom šampionatu Republike Srpske. Paljanski prvoligaši bili su ubjedljivi, odbojkašice su nadigrale Stakorinu, a odbojkaši Majevicu.





U Prvoj ligi Republike Srpske odbojkašice Jahorine upisale su 12 prvenstvenu pobjedu, osmu u nizu. Paljanke su u 13. kolu na svom parketu lagano savladale Stakorinu iz Čajniča rezultatom 3:1 po setovima 25:12, 25:12, 20:25 i 25:9, poslije sat i 34 minuta igre.



Sa nova tri boda, izabranice Danila Tadića kolo prije kraja ligaškog dijela sezone, potvrdile su lidersku poziciju i sa prvog mjesta startuju u plej of-u u borbi za prvaka i ulazak u Premijer ligu.



Narednog vikenda, odbojkašice Jahorine u Istočnom Sarajevu snagu će odmjeriti u gradskom derbiju sa Slavijom, Stakorina u derbiju začelja dočekuje sastav iz Ljubinja, a još igraju Glasinac - Bileća i C. Zvijezda - Maglić.



U ostalim mečevima 13. kola postignuti su sljedeći razultati: Maglić - Glasinac 3:2, Hercegovac - Slavija 3:2 i Ljubinje Bankom - C. Zvijezda 1:3







ŽOK "Jahorina" Pale – OK "Stakorina" Čajniče 3:1 / 25:12, 25:12, 20:25, 25:9



Dvorana "Peki" Pale

Gledalaca oko 100



Delegat: kontrolor Miloš Nešković / Višegrad, Prvi sudija: Gorica Rudić / Pale, Drugi sudija: Draženka Babić / Istočno Sarajevo



ŽOK "Jahorina": Anđela Mašić, libero Natalija Filipovac, libero Nikolina Stevanović, Bojana Milidrag, kapiten Milica Krajišnik, Anđela Lelek, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, Milica Kusmuk, Jovana Babić, Nevena Bojanić, Jelena Komlenović Trener: Danilo Tadić



OK "Stakorina": Nevena Dačević, Marija Dulović, Milena Mašić, Ružica Jovanović, Sanja Šijakovuć, Andrijana Dačević, Anica Lasica, Marija Perendija, kapiten Nikolija Kovačević Trener Marijana Mandić





Tabela



1. Jahorina 36

2. Maglić 31

3. Bileća 25

4. Slavija 25

5. C. Zvijezda 23

6. Glasinac 12

7. Ljubinje Bankom 4

8. Stakorina 1







Furiozni Paljani



Odbojkaši Jahorine su u Palama poslije 63 minuta zabilježili maksimalnu pobjedu u 13. kolu Prve lige Republike Srpske nad ekipom Majevice iz Lopara. Paljani su trijumfovali rezultatom 3:0, po setovima 25:9, 25:12 i 25:18.



Brzo je bilo jasno da gosti teško mogu nešto da učine i osmom prvenstvenom pobjedom izabranici trenera Predraga Košarca, kolo prije kraja obezbijedili su igranje u plej of-u. Rival će biti poznat narednog vikenda kada je na programu posljednje 14. kolo ligaškog dijela sezone. Paljani će igrati u Modriči, a još se sastaju: Drina - Gradiška, Majevica - Ljubinje i C. Zvijezda - Tempo.



Dvorana "Peki" Pale

Gledalaca 100



Delegat, kontrolor Miloš Nešković / Višegrad

Prvi sudija: Draženka Babić / I. Sarajevo

Drugi sudija: Gorica Rudić / Pale







OK "Jahorina" Pale - OK "Majevica " Lopare 3:0 / 25:9, 25:12, 25:18,



OK "Jahorina": Srđan Furtula, Milomir Gutalj, Ratko Simić, Đorđe Perišić, Marko Simović, Mladen Đukić, Miloš Janković, libero Bojan Aleksić, Ognjen Veselinović, kapiten Bojan Tomić, Nemanja Šuko, Predrag Močević Trener Predrag Košarac ,



OK "Majevica" Jovan Mijatović, libero Savo Stanišić, Milivoje Simikić, Borko Božić, kapiten Jovo Jović, Ljubo Simić, Bojan Gavrić, Nebojša Dejić Trener Pero Stević



U ostlim mečevima, lider prvenstva Modriča ostvarila je i 13 pobjedu, slavili su u gostima protiv odbojkaša iz Gradiške razultatom 1:3. Tempo je nadigrao zvorničku Drinu sa 3:1, a Ljubinje Bankom je maksimalno bilo bolje od C. Zvijezde iz Obudovca.





Tabela



1. Modriča 34

2. Ljubinje 29

3. Jahorina 24

4. Gradiška 23

5. Drina 21

6. Tempo 16

7. C. Zvijezda 9

8. Majevica -2









Pioniri Jahorine bez finalnog turnira



U organizaciji OK "Jahorina" iz Pala u dvorani "Paki" odigran je prvi krug pionirskog prvenstva Republike Srpske, za odbojkaše. Učestvovali su "Ljubijnje Bankom", "Maglić" Foča i domaća "Jahorina".



Slavili su očekivano pioniri iz Ljubinja, višestruki aktuelni šampioni RS i BiH i tako su izborili plasman na finalni turnir pionirskog prvenstva Republike Srpske. Odbojkaši Maglića bili su drugoplasirani, a mladi Paljani zauzeli su treće mjesto.



Bodreni i vođeni trenerom Nemanjom Šukom, dar i potencijal za igru preko mreže su iskazali: Bojan Gluhović, Tomo Jerkić, Mladen Đukić, Marko Radović, Ninoslav Topalović, Mihajlo Gračanin, Aleksa Šarac, Njegoslav Topalović, Luka Žepinić i Nikola Pandurević.





Razultati:



OK "Maglić" - MOK "Jahoina" 3 - 1 (14:25, 25:12, 25:22, 25:17)

OK "Ljubinje Bankom" - OK "Maglić" 3 - 0 (25:11, 25:16, 25:11)

MOK "Jahoina" - OK "Ljubinje Bankom" 0 - 3 (16:25, 9:25, 10:25)





Tabela



1. Ljubinje Bankom 6

2. Maglić 3

3. Jahorina 0







(www.palelive.com)





Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji "border" na Palama.