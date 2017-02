Paljane čeka teška borba

Odbojkaško prvenstvo Republike Srpske ulazi u završnu fazu. Tokom vikenda u muškoj i ženskoj konkurenciji na rasporedu su prvi polufinalni mečevi plej ofa.



Poslije odigranog ligaškog dijela prvenstva paljanski prvoligaši, odbojkaši i odbojkašice Jahorine izborili su plasman među četiri najbolje ekipe Srpske i nastavljaju doigravanje za prvaka i povratak u Premijer ligu.



U polufinalnom meču plej ofa odbojkaši Jahorina sa četvrtog mjesta dočekuju ekipu iz Modriče. "Uljari" su u dosadašnjem toku prvenstva pokazali najviše, a uz to u uba meča ligaškog dijela prvenstva savladali su domaćina i bliži su fiunalu, ali ulogu favorita moraće opravdati na parketu.



Paljani poručuju da neće biti lako, ali imaju svoje adute te u meč ulaze rasterećeno sa punom pažnjom, koncentraciom i željom da daju i više od svojih mogućnosti. Ako se poslože sve kockice, te uz malo i sportske sreće može se desiti da iznenade favorizovnog rivala.



Utakmica između odbojkaša Jahorine i "Uljara" iz Modriče igra se u subotu 25. februara u dvorani "Peki" sa početkom od 19,00 časova. Meč će suditi, Predrag Pecikoza iz Doboja i Željko Cvijanović iz Bijeljine, a delegat kontrolor biće Ivica Peter iz Foče.



U drugom polufinalnom meču, plej ofa sastaće se Gradiška i Ljubinje Bankom.







Jelena Komlenović: Čeka nas teška bitka



Najbolji sportski kolektiv iz Pala ŽOK "Jahorina" izborio je plasman među četiri najbolje ekipe RS. Poslije sjajnog nastupa u ligaškom dijelu sezone Paljanke sa prvog mjesta kreću u doigravanje za prvaka i povratak u Premijer ligu. Sa vjerom u svoje snage i u dobrom raspoloženju mlade "Jahorinke" Jelena Komlenović, Milica Krajišnik, Natalija Filipovac, Nikolina Stevanović, Svetlana Tabaković, Bojana Milidrag, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, Milica Kusmuk i Nevena Bojanić putuju na prvi polufinalni meč u Obudovac na "megdan" Crvenoj Zvijezdi.



"Neće biti lako, plej of je specifično takmičenje. Čeka nas teška bitka za svaki poen. Uvažavamo maksimalno sportskog rivala, a to što smo u prvenstvu slavile dva puta ništa ne znači. Mi smo spremne, idemo korak po korak, imamo motiva i snage te vjerujem u svoje saigračice da ćemo teren napustiti uzdignuta čela i biti bliže finalu", izjavila je za naš portal Jelena Komlenović penterska snaga odbojkašica iz Pala.



Sastaju se dvije odlične ekipe sa pobjedničkim ambicijama i svi uslovi za odbojkašku poslasticu su ispunjeni. Utakmica između Crvene Zvijezde i Jahorine igra se nedjelju 26. februara sa početkom od 15,00 sati u Obudovcu. Meč će suditi, Srđan Cvijanović i Veselin Drobnjak oba iz Modriče, a delagat kontrolor biće Branislav Bošnjak iz Prnjavora.



U drugom polufinalnom meču, plej ofa sastaće se u Istočnom Sarajevu Slavija i Maglić. Po propozicijama OS Republike Srpske igraju se dvije polufinalne utakmice. U slučaju da protivnici imaju po jednu pobjedu, finalistu određuje bolji set količnik iz odigranih utakmica, odnosno bolji poen količnik iz svake utakmice pojedinačno. Finalne utakmice će se igrati do dvije pobjede.







(www.palelive.com)





Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji "border" na Palama.