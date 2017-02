Odbojkašice Jahorine stale u Istočnom Sarajevu, odbojkaši u Modriči

U klupskoj eliti Republike Srpske u seniorskoj konkurencije završen je ligaški dio prvenstva. Narednog vikenda, kreće rasplet, doigravanje za šampiona RS i ulazak u Premijer ligu.



Liderski sastav prvoligaškog karavana Republike Srpske, odbojkašice Jahorine poražene su u Istočnom Sarajevu,ali i pored toga izabranice trenera Danila Tadića su već prije obezbijedile poziciju broj jedan pred doigravanje za prvaka.



U susretu gradskih rivala u derbi meču 14. kola u sjajnoj odbojkaškoj predstavi slavile su Slavijašice razultatom 3:1 po setovima 25:18, 21:25, 25:23 i 25:16 i na taj način prekinule pobjedonosni niz "Jahorinki" od osam vezanih pobjeda. Slavija je ovim trijumfom izborila mjesto u plej ofu, gdje će se u polufinalnom meču sastati sa ekipom Maglića iz Foče. Protivnik odbojkašica iz Pala biće Crvena Zvijezda iz Obudovca.



Drugi paljanski prvoligaš Muški odbojkaški klub "Jahorina" u posljednjem kolu ligaškog dijela sezone poražen je od lidera u Modriči sa 3:1 po setovima 25:15, 25:19, 22:25 i 25:22.



Pored "Uljara" iz Modriče, Ljubinja iGradiške i Paljani su izborili učešče plej ofu i sa četvrte pozicije startuju u doigravanju za prvaka. U polufinalnom meču koplja će ukrstiti sa prvoplasiranom Modričom, a drugi par čine Ljubinje Bankom - Gradiška.



Polufinalni mečevi u ženskoj i muškoj konkurenciji na rasporedu su u subotu 25. februara. Odbojkaši Jahorine u prvoj utakmici dočekaće Modriču, a odbojkašice idu na noge Crvenoj Zvijezdi u Obudovac.



Po propozijama OS Republike Srpske igraju se dvije polufinalne utakmice, a finale se igra na dvije pobjede.







Juniorke Jahorine bez finalnog turnira Prvenstva Srpske



U organizaciji ŽOK "Jahorina" iz Pala u dvorani "Peki" odigran je drugi krug juniorskog prvenstva RS, za odbojkašice, godište 1998. i mlađe. Na festivalu odbojkaške mladosti pored domaćeg sastava Jahorine učestvovale su juniorke HE na Drini iz Višegrada i Slavija iz Istočnog Sarajeva.



Slavile su aktuelne prvakinje BiH i vicešampionke RS juniorke Slavije. Druge su bile Paljanke, koje su igrale u sastavu: Marija Baričanin, Anđela Ćirić, libero Nikolina Stevanović, Bojana Milidrag, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, kapiten Milica Kusmuk i Jovana Babić, predvođene trenerom Danilom Tadićem. Trećeplasirane su bile Višegrađanke.



Domaće odbojkašice Jahorine i Slavija otvorili su nadmetanje. U ljepotici turnira, Slavijašice su slavile, poslije dva sata i deset minuta igre nakon velike borbe i pet odigranih setova razultatom 3:2.



U drugoj utakmici sastale su se dvije gostujuće ekipe. Sastav iz Istočnog Sarajeva, upisao je i drugi trijumf od 3:0 i tako su mlade "Sokolice" sasvim zasluženo izborile plasman na finalni turnir juniorskog prvenstva Republike Srpske.

U posljednjem kolu domaći sastav u meču za prestiž savladao je "Višegradske vile" sa 3:1.





Razultati



SPC "Peki" Pale

Gledalaca oko 100



Glavni udija: Srđan Baralić / Pale

Sudije: Gorica Rudić / Pale, Jovana Stanišić / Istočno Sarajevo

Zapisničari: Bojana Milićević / Pale, Nevena Maletić / Pale



ŽOK "Jahorina" - OK "Slavija" 2:3 / 19:25, 25:23, 21:25, 25:18, 10:15

OK "HE na Drini" - OK "Slavija" 0:3 / 24:26, 20:25, 17:25

ŽOK "Jahorina" - OK "HE na Drini" 3:1 / 25:12, 25:27, 25:16, 25:14





Tabela



1. Slavija 6

2. Jahorina 4

3. He na Drini 0





Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji "border" na Palama.