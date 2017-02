Odbojkašice Jahorine domaćini Stakorini, odbojkaši Majevici

Tokom vikenda u muškoj i ženskoj konkurenciji počinje nastavak takmičenja u odbojkaškom šampionatu Srpske.



U predposljednjem 13. kolu ligaškog dijela takmičenja u Prvoj ligi Republike Srpske u Palama u subotu 11. februara u dvorani "Peki" na teren će izaći odbojkašice i odbojkaši Jahorine.



Prvo će "Jahorinke" od 15,00 časova odigrati meč protiv Stakorine iz Čajniča, a nakon odbojkašica na parket dvorane Peki od 19,00 sati izlaze odbojkaši Jahorine i Majevice iz Lopara.



Izabranice trenera Danila Tadića, "liderke" prvoligaškog karavana Srpske poručuju da olako neće ući u utakmicu, respektuju rivala, ali imaju motiva da nadmetanje iznesu te upišu 12. prvenstvenu pobjedu. To bi bila osma pobjeda u nizu i kolo prije kraja odbojkašice bi i matematički ovjerile prvo mjesto pred plej of u borbi za prvaka i ulazak u Premijer ligu.



Odbojkaši žele 8. ovosezonsku pobjedu i sa novim bodovima bi ostalo u igri za plej of. Paljanski prvoligaši su izraziti favoriti protiv "fenjeraša" i sve osim pobjede domaćina bilo bi veliko iznenađenje.



Mečeve će suditi Gorica Rudić iz Pala i Draženka Babić iz Istočnog Sarajeva, a delegat kontrolor biće Miloš Nešković iz Višegrada.







Tabela / odbojkašice



1. Jahorina 33

2. Maglić 28

3. Slavija 24

4. Hercegovac 23

5. C. Zvijezda 20

6. Glasinac 11

7. Ljubinje 4

8. Stakorina 1







Tabela / odbojkaši



1. Modriča 31

2. Ljubinje 26

3. Gradišla 23

4. Drina 21

5. Jahorina 21

6. Tempo 13

7. C. Zvijezda 9

8. Majevica -2





