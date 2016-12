Odbojkaši Jahorine odigrali su posljednju utakmicu u ovoj godini, a "Jahorinke" u subotu očekuje posljednji takmičerski meč.



Poslije slavlja, prethodnog vikenda u Ražljevu odbojkaši Jahorine su se u premijernom meču 12. kola prvenstva Republike Srpske okliznuli u Palama. Nadigrani su od odbojkaša iz Gradiške razultatom 2:3 po setovima 25:21, 22:25, 25:14, 20:25 i 8:15.



Domaćini su vodili 1:0 i 2:1 u setovima, imali su prednost od 7:2 u taj breku, ali ni to im nije bilo dovoljno da se revanširaju rivalu za poraz iz prvog dijela sezone i potvrde plasman u plej-of te će u posljednja dva prvenstvena meča protiv odbojkaša Majevice i Modriče tražiti potvrdu za igranje u drugoj fazi prvenstva.



Kod slavljenika sjajan nastup ima Rajko Stijaković koji je ubitačan u napadu i servisu i nerješiva je enigma za odbranu Paljana. Kapitena prate: Marko Sančanin i Srahinja Kravljača. Kod domaćina znali su da bljesnu, borbeni libero Nenad Pelemiš i Đorđe Perišič. Raduje saznanje da se poslije povrede i jednogodišnje pauze u sastav vratio igrač sa premijerligaškim iskustvom Ognjen Veselinović, ali ni to nije bilo dovoljno da se nešto i više učini od časnog poraza.





MOK "Jahorina" Pale - OK "Gradiška" Gradiška 2:3 / 25:21, 22:25, 25:14, 20:25, 8:15



Dvorana "Peki" Pale

Gledalaca 50



Delegat - kontrolor Ivica Peter / Foča

Prvi sudija: Srđan Baralić / Pale

Drugi sudija: Blaženka Babić / Istočno Sarajevo



MOK Jahorina: Ratko Simić, Đorđe Perišić, Marko Simović, Predrag Košarac, Todor Obradović, Ognjen Veselinović, Mladen Furtula, kapiten Bojan Tomić, Predrag Močević, libero Nenad Pelemiš Trener: Saša Lasica



OK Gradiška: Marko Sančanin, kapiten Rajko Stijaković, Nikola Ilišević, Strahinja Kravljača, Vukašin Đorđić, Mladen Makivić, Bojan Šmitran, libero Vaso Stojnić Trener: Rajko Lajić





Odbojkaši iz Gradiške ostali su na trećem mjestu sa 23 boda, Paljani su četvrti sa 21. Petoplasirana je Drina sa utakmicom manje i zaostaje dva boda. Svi timovi su u igri su za plej-of. Ekipe iz Modriče i Ljubinja već su izborile igranje u drugoj fazi prvenstva za prvaka i ulazak u Premijer ligu.



Nakon 12. kola slijedi pauza do 11. februara naredne godine kada se mečevima 13. kola nastavlja borba za šampiona, a odbojkaši Jahorine dočekuju Majevicu iz Lopara. Igraće još Gradiška - Modriča, Tempo - Drina i Ljubinje - C. Zvijezda.







Paljanke spremaju revanš



Nakon sjajnog izdanja, prethodnog vikenda i velike pobjede u Foči u derbiju nad odbojkašicama Maglića pred Paljankama je novi izazov. U dobrom raspoloženju sa liderske pozicije i pune samopouzdanja u sklopu 12. kola prvenstva Republike Srpske u derbiju dočekuju odbojkaše Hercegovca iz Bileće, nakon čega slijedi pauza do 11. februara naredne godine kada se nastavlja prvenstvo i borba za prvaka.



U dosadašnjem toku šampionata Paljanke su nadmašile konkurenciju. Lideri su elitnog klupskog karavana Srpske i imaju pet bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca.



Odbojkašice Hercegovca, trenutno su četvrte sa 7 bodova manje u odnosu na "Jahorinke" i na putu su da izbore učešće u plej-ofu. U prvom dijelu sezone nanijele su jedini poraz lideru te Paljnke spremaju revanš. Mašina trenera Danila Tadića u meč ulazi sa željom da pokažu snagu zbog čega su lideri prvenstva i u trijumfalnom stilu završe ovu godinu.



Utakmica između ŽOK "Jahorina" i odbokašica Hercegovca igra se u subotu 17. decembra od 17.00 sati u Palama.



Meč će voditi međunaroni sudija Nikola Kozić iz Ljubinja i Dragan Gutalj iz Pala, delegat, kontrovor biće Ana Vasiljević - Pale. U ostalim utakmicama 12 kola u derbiju, odbojkašice Maglića idu na noge "Slavijašicama", Glasinac čeka Ljubinje, a Stakorina C. Zvijezdu.





Tabela



1. Jahorina 30

2. Maglić 25

3. Slavija 24

4. Hercegovac 23

5. C. Zvijezda 17

6. Glasinac 8

7. Ljubinje 4

8. Stakorina 1





