Mladen Plakalović sportista 2016. godine

Sportista opštine Pale za 2016. godinu je bijatlonac Smučarskog kluba "Sarajevo-Istočno Sarajevo, Pale" Mladen Plakalović. Na svečanosti održanoj sinoć u Sportsko-poslovnom centru "Peki", među deset najboljih sportista, drugo mjesto je zauzela bijatlonka Smučarskog kluba "Romanija" Tanja Karišik, a treće mjesto je pripalo Milošu Goliću iz Kluba borilačkih vještina "Deveta četa" Pale.



Za najbolju sportsku ekipu proglašen je Ženski odbojkaški klub /ŽOK/ "Jahorina", a njihov trener Danilo Tadić izabran je za najboljeg trenera.



Na svečanosti je proglašeno i 10 najperspektivnijih sportista, a NJegoš Mihajlović iz Udruženja za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Sunce" proglašen je za najboljeg specijalnog sportistu.



Plakalović je istakao da mu ova nagrada znači mnogo, jer se dugo godina takmiči na vrhunskom nivou.







"Drago mi je da je nakon toliko vremena neko prepoznao moj rad, trud i zalaganje za ovaj sport, ovaj grad i državu", istakao je on i dodao da je već ostvario "A" olimpijsku normu za sljedeće Zimske olimpijske igre.



On je istakao da nastupao i za reprezentaciju BiH na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru 2010. godine i u Sočiju 2014. godine, a učesnik je međunarodnih i svjetskih prvenstava.



Predsjednik ŽOK-a "Jahorina" Branislav Blagojević izrazio je zadovoljstvo da su među 23 sportske ekipe na Palama proglašeni za najbolji i najuspješniji sportski kolektiv.



"Takmičimo se u svim kategorijama i u svim ostvarujemo izuzetne rezultate", istakao je Blagojević i dodao da je klub trenutno na čelu tabele Prve lige Republike Srpske.



Prema njegovim riječima, to je rezultat uspješnog rada stručnjaka koji rade u klubu, a prije svega odbojkašica bez kojih ne bi bilo ni večerašnje nagrade.







Trener ŽOK-a "Jahorina" Danilo Tadić je istakao da se trenutno nalaze na vrhu tabele i cilj im je da tu i ostanu.





On je naglasio da su prije tri godine bili u nezavidnoj situaciji, ali su uspjeli da uđu u prvu ligu.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da opština Pale podržava sport i sportske aktivnosti, a u ovoj godini planirano je povećanje ulaganja u sport za više od 30.000 KM u odnosu na prethodnu godinu.



"Kada je sport u pitanju, uvijek je malo sredstava i planiramo da u ovoj godini uradimo studiju kako treba kvalitetno ulagati u sport", istakao je Jugović i dodao da trenutno u Palama postoje 23 kluba i više od 1.200 sportista, što pokazuje da će ovaj kvantitet doprinijeti i kvalitetu i da će iznjedriti sportiste tipa Plakalovića i njemu sličnih.



Nakon svečanosti proglašenja sportiste godine, održano je finale Svetosvaskog turnira u malom fudbalu





