Premijerno izvedena predstava "186. stepenik"

Studentsko pozorište Pale sinoće je u Kulturnom centru premijerno izvelo predstavu "186. stepenik", koju je režirao Nemanja Kostić po tekstu Borislava Pekića.

Direktor Studentskog pozorišta Pale i glumac u predstavi Veljko Đoković rekao je novinarima da je predstava rađena prema Pekićevom djelu koje je zasnovano na istinitim događajima.



Đoković kaže da se predstava bavi istinama i lažima izrečenim o nacističkom koncentracionom logoru Mathauzen, a radnja se dešava početkom osamdesetih godina prošlog vijeka.



"U središtu radnje su novinar londonskog "Gardijana" Majkl Higins i bivši logoraš Emanuel Goldman koji pokušavaju da odmrse klupko istorije spetljano u žici nacističkog logora Mathauzen davne 1943. godine", dodao je Đoković.



Glumac Nemanja Popović rekao je da u predstavi igra Jevreja Emanuela bivšeg logoraša koji nakon 40 godina želi da otkrije istinu o Mathauzenu.



On kaže da je ovo škakljiva i specifična predstava čija poruka nije samo borba protiv fašizma, već i traganje za istinom, dokle ona može dovesti i kako se na kraju završi kada se sazna istina.



"Ovo je pravo vrijeme da vratimo povjerenje kod publike. Imali smo malih tehničkih problema dok se to radilo, naravno uvijek to govorim kao i sva amaterska pozorišta radimo sa minimalističkim finansijskim ulaganjima", dodao je Popović.



On kaže da su dokazali koliko je zapravo Studentsko pozorište Pale jako i koliko su složni i savršeno funkcionišu.





