Otvorena prodajna izložba djela

Pod pokroviteljstvom Ambasade Srbije u BiH, u Galeriji "Novi hram" u Sarajevu večeras je otvorena prodajna izložba 90 slika iz umjetničkog fundusa Međunarodne likovne kolonije "ART simpozijum Jahorina" za period od 2003. do 2016. godine.



Riječ je o izložbi na kojoj je prijateljima Kolonije i ljubiteljima likovne umjetnosti ponuđeno 90 umjetničkih ostvarenja rađenih u tehnikama ulje na platnu, akrilik i akvarel, različitih poetika i formata, čiji su autori slikari iz cijelog svijeta, sve s ciljem obezbjeđivanja sredstava za nastavak rada ove jedinstvene kulturno-umjetničke manifestacije.



"Na ovaj neuobičajeni korak, mi u Udruženju `ART simpozijum Jahorina` bili smo primorani da se odlučimo jer je sve teže obezbijediti finansijska sredstva za kontinuirano održavanje Kolonije, za koju sve ovo vrijeme, još od 2003. godine vlada veliko interesovanje umjetnika sa raznih strana", rekao je obraćajući se okupljenima osnivač i umjetnički rukovodilac "ART simpozijuma Jahorina" Lazo Savić.







On je pojasnio da su finansijska sredstva koja je Udruženje do sada dobijalo za svoje mnogobrojne projekte od resornih ministarstava i nadležnih institucija, te prijatelja i sponzora veoma skromna i nedovoljna da se održi dostignuti umjetnički kvalitet "ART simpozijum Jahorina" u međunarodnim okvirima.



Savić je zahvalio svim prijateljima koji su večeras došli na otvaranje izložbe i uzeli učešće u ovoj akciji.



Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević istakao je da saradnja Ambasade Srbije i "ART simpozijum Jahorine" traje duži niz godina, na obostrano zadovoljstvo.



"Svjedok sam da se Lazo Savić na ovaj korak, da proda, da otuđi svoje slike, odlučio teška srca. Nažalost, bio je primoran zbog sve teže i složenije socijalno-ekonomske situacije u društvu. Hvala unaprijed svima vama koji ćete kupovinom neke od ovih divnih slika, pomoći nastavak rada ove jedinstvene međunarodne kulturno-umjetničke manifestacije", rekao je Vukićević na otvaranju izložbe.







On je posebno pozdravio ambasadora Francuske u BiH Kler Bodoni, koja je kao iskreni poštovalac likovne umjetnosti posjetila ovu izložbu.



Istoričar umjetnosti Andrea Mekić, govoreći o eksponatima, istakla je pluralizam, raznovrsnost i tema i tehnika kojom su slike naslikane.



"Od akvarela preko akrilika do ulja na platnu, od hiperrelizma, preko realizma i pejzažnog slikarstva do apstrakcije. Jednom rječju, za svakoga i za sve ukuse ponešto. Toplo preporučujem da uživate u bogatstvu kolorita i jedinstvenih izraza i poetika slikara iz cijelog svijeta", rekla je Mekićeva.



Izložba će biti otvorena do 16. decembra.



Ovaj jedinstveni događaj prati i Katalog slika namijenjenih za slobodnu prodaju, u kome su predstavljeni autori iz Srbije, Italije, BiH, Bugarske, Španije, Ukrajine...







"Art simpozijum Jahorina" osnovan je 1. maja 2003. godine pod pokroviteljstvom Olimpijskog centra "Jahorina" i uz izuzetnu podršku tadašnjeg gradonačelnika Istočnog Sarajevo pokojnog Predraga Lasice, i od tada se redovno održava svake godine na olimpijskoj planini Jahorini, gdje je ugostio brojne likovne umjetnike iz Japana, NJemačke, Češke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Španije, Italije, Egipta, Grčke, Irske, Amerike, Holandije, Francuske, Turske, Bugarske, Makedonije, Srbije, Hrvatske, čija su djela predstavljena na oko 50 izložbi u Srpskoj, BiH i inostranstvu.



Cilj ove renomirane kulturne manifestacije je afirmacija likovne umjetnosti i umjetnosti uopšte, razvoj ekološke svijesti, podsticaj turizma kako na području Republike Srpske, BiH i zemalja u regionu tako i u svijetu, uključujući doprinos naporima da Jahorina, koja zasluženo nosi epitet zimske olimpijske ljepotice, bude prepoznatljiva i na mapi kulturnih destinacija.





