Osma Revija ruskog filma otvorena u tišini

Na Palama je večeras otvorena 8. Revija ruskog filma, a posjetioci su minutom ćutanja odali poštu tragično stradalim članovima čuvenog ruskog ansambla "Aleksandrov".





Reviju ruskog filma na Filozofskom fakultetu otvorio je zamjenik ambasadora Rusije u BiH Petar Frolov i istakao da filmovi koji će biti prikazani svako veče do 30. decembra predstavljaju "malu zbirku modernih ruskih filmova".



"Ova revija je pokazatelj da ruska filmska industrija postoji i da stvara filmove raznih žanrova, a nama u Ambasadi Ruske Federacije u BiH biće veoma drago da od publike čujemo utiske o kvalitetu i porukama filmskih ostvarenja", rekao je Frolov.



On je izrazio nadu da će saradnja Ruske Federacije i BiH na svim nivoima biti još bolja i raznovrsnija.



Dekan Filozofskog fakulteta Pale Draga Mastilović rekao je da je sreća i zadovoljstvo biti domaćin Reviji ruskog filma već osmi put.



On je naglasio odličan rad Katedre za rusistiku na ovom fakultetu i dodao da će nakon današnjeg otvaranja Kutka kineske kulture, uskoro na Filozofskom fakultetu biti otvoren i Kutak ruske kulture.



Jedan od organizatora manifestacije Željko Stojanović naveo je da je misija Revije ruskog filma afirmacija ruske kulture i kinematografije.



Među mnogobrojnim posjetiocima večeras su projekciji prvog filma prisustvovali članovi moto-kluba "Noćni vukovi" sa Pala.







Na repertoaru revije nalaze se filmovi "Svjetski poredak" autora Vladimira Solovjeva, koji je prikazan večeras, a za koji je Stojanović rekao da "mijenja spoznaju o životu i govori o multilateralnom svijetu i budućnosti".



Sutra će u 19.00 časova biti prikazan film "Povratak" u režiji Andreja Zvjaginceva, a potom svako veče u isto vrijeme filmovi "Varljivo sunce dva" Nikite Mihalkova, "Valcer oskoruše" u režiji Aleksandra Smirnova i Aljone Semjonove, dok će posljednjeg dana revije, 30. decembra, biti prikazan film "Predsjednik" Vladimira Solovjeva, koji govori o Rusiji nakon dolaska Vladimira Putina na vlast.



Osmu reviju ruskog filma organizovao je Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uz podršku Ambasade Ruske Federacije u BiH.





