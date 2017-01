Nova donacija filmova iz Jugoslovenske Kinoteke

Pred Kinotekom su brojni poslovi na sređivanju filmske građe, njenom valorizovanju i predlaganju za restauraciju i digitalizaciju, što će zavisiti od finansijskih mogućnosti i podrške koju očekuje za sprovođenje ovog izuzetno skupog i tehnički veoma komplikovanog procesa.



Kinoteka Republike Srpske je, uprkos teškoj finansijskoj situacije, zadržala nivo i kvalitet rada, a sa Jugoslovenskom kinotekom dogovorena je nova, značajna donacija filmova, ističe direktor Kinoteke Milovan Pandurević.



"Nadamo se da će ovaj posao biti završen tokom ove godine, što bi značilo da će Kinoteka Srpske postati bogatija za 500 novih naslova srpske i svjetske filmske baštine", napominje Pandurević u intervjuu Srni.



Pred Kinotekom su brojni poslovi na sređivanju filmske građe, njenom valorizovanju i predlaganju za restauraciju i digitalizaciju, što će zavisiti od finansijskih mogućnosti i podrške koju očekuje za sprovođenje ovog izuzetno skupog i tehnički veoma komplikovanog procesa.



"Uz brojne ustaljene programe koje planiramo i za 2017. godinu, treba posebno naglasiti da će ona biti u znaku obilježavanja dvadesetpetogodišnjeg jubileja.



Kinoteka Republike Srpske, kao pravni sljedbenik "Srna filma", prve producentske kuće u Republici Srpskoj, osnovane 1992. godine, posebnim programom obilježiće ovaj jubilej", najavljuje Pandurević.



"Uspjeli smo da realizujemo većinu planiranih programa, da budemo domaćini istaknutim filmskim umjetnicima i nastavimo tradicionalno dobru saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom, ali i drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama u Srpskoj i regionu", navodi Pandurević.



On je posebno zadovoljan što filmski programi Kinoteke Republike Srpske nailaze na dobar odziv publike, prvenstveno mlađih gledalaca, a to doprinosi širenju filmske kulture, s obzirom na edukativni karakter programa Kinoteke, bilo da je riječ o programima iz domaće ili svjetske filmske baštine.



Kao najznačajniji, Pandurević navodi "Filmski kampus", specijalni program za studente koji Kinoteka Srpske, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture, kontinuirano organizuje već šest godina.



Prošlogodišnji "Filmski kampus" je najvećim dijelom realizovan u Andrićgradu, gdje je okupljen do sada najveći broj učesnika.



Kampus je privukao veliku medijsku pažnju i izazvao interesovanje filmske publike za prateće sadržaje koji su prikazani u Multipleksu "Doli Bel", u okviru revijalnog programa "Kampusa".



"Za uspješnu realizaciju ovog programa ističemo i podršku visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske - Akademije umjetnosti Banjaluka, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu...



Zatim Srbije - FDU Beograd i Crne Gore - FDU Cetinje, Jugoslovenske kinoteke, ali i brojnih filmskih umjetnika, istoričara filma, univerzitetskih profesora koji su svojim učešćem doprinijeli da Kinoteka Srpske postane prepoznatljiva u regionu", ističe Pandurević u intervjuu Srni.



Održani su i redovni mjesečni programi "Filmoteke", trodnevni filmski ciklusi posvećeni značajnim temama i ličnostima svjetske i domaće kinematografije, kao i specijalni filmski programi povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, realizovani na Palama.



To je urađeno u okviru saradnje sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banjaluci, te u saradnji sa Jevrejskim kulturnim centrom "Arije Livne".



"Publika na Palama, u okviru programa "Nezaboravni vesterni", imala je priliku da vidi i neke od najboljih filmova ovog žanra, a u okviru ovog programa predstavljena je i tematska izložba filmskih plakata /Zbirka vestern/ iz fundusa Kinoteke", navodi Pandurević.



U okviru saradnje sa Bogoslovskim fakultetom "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči predstavljena je izložba "Srbija i Srbi na filmu u Prvom svjetskom ratu", te prikazan adekvatan dokumentarno-filmski program.



Pandurević posebno ističe značaj prikupljanja i arhiviranja filmske i prateće filmske građe, koja, zbog brojnih neriješenih pitanja i neadekvatnih uslova u Filmskom arhivu Kinoteke Republike Srpske na Palama, još uvijek ne može u potpunosti da bude dostupna široj javnosti.



"To, na izvjestan način, nadoknađujemo organizovanim posjetama, kako školske tako i studentske omladine, Filmskom arhivu i prezentovanjem svih sadržaja koji se u njemu čuvaju - od filmske i prateće filmske građe do izložbenih eksponata filmske tehnike, do organizovanja specijalnih filmskih projekcija, u zavisnosti od profila i interesovanja posjetilaca", naglašava Pandurević.





