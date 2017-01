Mjuzikli na programu

Januarska "Filmoteka" koju Kinoteka Republike Srpske organizuje od 24. do 26. ovog mjeseca na Palama, biće u znaku mjuzikla, pa će ljubitelji filmske umjetnosti i dobre muzike imati priliku da vide neke od najboljih filmova ovog žanra snimljenih osamdesetih godina prošlog vijeka.





Na programu trodnevne "Filmoteke", koja će biti održana u Art galeriji "G 3", sa početkom u 19:00 časova, naći će se filmovi Kena Rasela, Miloša Formana i Boba Fosija. Ulaz za publiku je slobodan.



Prvi je na programu film kultnog britanskog reditelja Kena Rasela "Tomi" iz 1975. godine. Radi se zapravo o ekranizaciji istoimene rok -opere čuvene grupe Hu (The Who), jedne od najpoznatijih rok grupa svih vremena. Uz obilje dobre muzike, atraktivnih plesnih scena, film donosi i mnogo poznatih imena iz svijeta muzike i filma. En Margret je osvojila Zlatni globus, dok je Rodžer Daltri, kao Tomi, bio nominovan za Oskara. U filmu se pojavljuju svi članovi grupe Hu, Oliver Rid, Erik Klepton, Elton Džon, Tina Tarner, Džek Nikolson i drugi.



U srijedu, 25. januara biće prikazan film "Kosa" iz 1979. godine, u režiji Miloša Formana. I ovdje je riječ o filmskoj verziji čuvenog istoimenog brodvejskog mjuzikla iz 1968. godine, koji je samo na Brodveju izveden više od 1750 puta. Priča započinje kada mladić Klod Huper Bukovski (igra ga Džon Sevidž) napušta svoj dom u Oklahomi da bi se prijavio u Vijetnamski rat. Međutim, u njujorškom Central parku sreće grupu hipika i priča se obrće u drugom pravcu. Formanova "Kosa" se znatno razlikuje od brodvjeskog komada, jedan je od napoznatijih filmskih prikaza hipi kulture i filozofije. Sklon dokumenrističkom stilu i otvorenoj društvenoj kritici, Forman je poprilično zanemario konvencije klasičnog mjuzikla. Film je imao dvije nominacije za Zlatni globus.



Na kraju, u četvrtak, 26. januara, biće prizan film "Sav taj džez", koji je, prema mnogima, najuspješnije ostvarenje u karijeri Boba Fosija. Radi se o čuvenom mjuziklu iz 1979. godine sa Rojem Šajderom u ulozi ambicioznog koreografa, koji, spremajući svoj najnoviji brodvejski mjuzikl, primorava sebe i svoje plesače da rade do iznemoglosti. Film je 1980. godine od devet nominacijia za Oskara osvojio četiri ( za muziku, montažu, scenografiju i kostimografiju), te dvije BAFTA nagrade kao i nominaciju za Zlatni globus za najboljeg glumca.



