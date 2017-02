Počinje noćno skijanje

Na Jahorini će od petka, 3. februara biti organizovano noćno skijanje, saopšteno je iz Olimpijskog centra Jahorina.



Noćno skijanje biće organizovano petkom i subotom na stazi "Poljice" u terminu od 18.00 do 21.00 čas, a cijena karte biće 18 KM.



Portparol Olimpijskog centra Ivana Lizdek rekla je Srni da će zbog lošijih vremenskih uslova vertikalni transport raditi smanjenim kapacitetom i u funkciji će biti samo liftovi "Poljice" i "Skočine".



Lizdekova je dodala da je Olimpijski centar donio odluku da se za skijaše organizuje besplatan prevoz od "Poljica" do "Skočina" i obratno.



"Polazak od `Poljica` planiran je od 9.15, 10.15, 15.00 i 15.30 časova sa parkinga na Poljicama, a sa `Skočina` u terminima od 9.30, 10.30, 15.15 i 15.45 časova, uz stajanje ispred hotela `Jahorina`, raskrsnice prema `Bistrici` i ispred drugih hotela na putu do Poljica", rekla je Lizdekova.



Prema njenim riječima, za vikend se očekuje odlična posjeta i popunjenost hotelskog i apartmanskog smještaja na ovoj planini.



Visina snježnog pokrivača je 50 centimetara i staze su dobro uređene.





