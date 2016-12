Na Jahorini je danas otvorena nova zimska turistička sezona. Novu sezonu, sa željom da bude bolja od prethodne, zvanično je u hotelu "Bistrica" otvorio savjetnik Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske Aleksandar Đurić, u prisustvu predstavnika grada Istočno Sarajevo, lokalnih zajednica i Olimpijskog centra "Jahorina".



"Zahvalio bih svim hotelijerima i turističkim radnicima koji su, uz sve objektivne poteškoće koje su imali, uložili nadljuski napor da i ova sezona bude pripremljena najbolje što može. Jahorina i bez snježnog ambijenta predstavlja nesagledivi turistički potencijal", rekao je Đurić.



On je istakao da je Ministartstvo trgovine i turizma Srpske u saradnji sa načelicima opština učinilo sve kako bi se danas moglo reći da je zimska turistička sezona pripremljena.



Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija istakao je da je otvaranje turističke sezone na Jahorini jedna od najvažnijih manifestacija za grad.



Samardžija je podsjetio da je na Jahoroini učinjeno mnogo s obzirom na smještajne kapacitete od 5.000 ležaja, čime se rijetko koji turistički centar u okruženju, osim Kopaonika, može pohvaliti.



"Uloženo je mnogo sa svih nivoa vlasti u Jahorinu da bi postala što konkurentija u odnosu na okruženje. Predstoji još dosta posla da bi infrastruktura bila još prihvatljivija", rekao je Samardžija.



On je naglasio da će prioritet u narednom periodu biti ulaganje u infrastrukturu za osnježivanje svih staza budući da sadašnji kapaciteti ne mogu da u potpunosti osniježe sve skijaške staze Jahorine.



Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Goran Brčkalović rekao je da je Jahorina imala dvije "zelene sezone" u protekle dvije godine što je finansijski uzdrmalo ovo preduzeće.



"Imamo svega 12 odsto osnježivanja staza. U proteklih 10 dana smo naporom ljudi ski-centra osnježili 1.300 metara staze Skočine-Prača, širine 20 do 40 metara i debljine snježnog pokrivača od 30 do 50 centimetara", naveo je Brčkalović i izrazio nadu da će ta staza izdržati cijelu sezonu s obzirom na to da je za polovinu iduće sedmice najavljen snijeg.







On je rekao da je od hotelijera saznao da je rezervisano već između 60 i 70 odsto kapaciteta.



"Uz donaciju Svjetske turističke organizacije i Vlade Koreje od 50.000 evra napravili smo i novu ponudu - tjubing", naglasio je Brčkalović.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo što je dio tima koja nastoji učiniti sve da se vrati sjaj olimijskoj planini u 64. sezoni od kako se na Jahorini skija.



Načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić rekao je da će i ova lokalna zajednica učestvovati u jačanju turističke ponude ulaganjem u kapacitete na području ove opštine, prije svega, otvaranjem jedne skijaške staze.



"Opština Trnovo će uložiti maksimalne napore da bi pomogla Olimpijskom centru. Planirali smo da na području opštine Trnovo osposobimo jednu malo kraću ski-stazu", rekao je Vujičić.



On je dodao da je u planu i izgradnja "Adrenalin parka" na podrčuju Trnova.



Nakon zvaničnog otvaranja sezone predviđeno je druženje i zabavno-muzički program uz grupu "Galija", koja će zabavljati posjetioce na lokalitetu Poljice.



Iako je bilo najavljeno, zvaničnom otvaranju zimske turističke sezone u hotelu "Bistrica" na Jahorini nije prisustvovala ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović.













