Osnovana gorska služba spašavanja Republike Srpske

Gorska služba spašavanja Republike Srpske osnovana je u četvrtak na Jahorini, rekao je Srni načelnik Gorske službe spašavanja Jahorina Miro Kalem.



On je istakao da je to od velikog značaja za Srpsku jer će dobiti humanu organizaciju koja će biti na usluzi svima kojima pomoć bude potrebna.



"Već sutra ćemo predati dokumenta u sud, pa se nadam da ćemo za nekoliko dana i zvanično imati Gorsku službu spašavanja Republike Srpske", rekao je Kalem.



On je dodao da sve tri stanice Gorske službe spašavanja, Jahorina, Banjaluka i Foča, imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti svog djelovanja, a da će današnje osnivanje krovne organizacije na nivou Republike Srpske dodatno ojačati njihovo djelovanje.



"Odmah poslije osnivanja ove organizacije pristupićemo potpisivanju direktne veze sa Gorskom službom spašavanja Srbije sa kojom ćemo tijesno saraćivati u vidu zajedničkih vježbi, obuke i ispomoći", pojasnio je Kalem.



Kalem je naglasio da je Gorska služba spašavanja neprofitna organizacija i da svoje usluge ne naplaćuje, a da se finansira uglavnom iz donacija, i dodao da će sada pokušati da apliciraju i za budžetska sredstva, jer bi na taj način mogli bolje da se opreme i na još efikasniji način pristupe spašavanju ljudi u nevolji.



Na osnivačkoj sjednici prisustvovali su predstavnici gorskih službi spašavanja Jahorine, Banjaluke i Foče.





(www.palelive.com / Srna)