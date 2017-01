Davidovićeva na čelu Organizacionog odbora FIS kupa

U hotelu "Bistrica" na Jahorini danas je konstituisan Organizacioni odbor 15. FIS kupa "Jahorina 2017", za čijeg je predsjednika izabrana ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović.



Davidovićeva je izjavila Srni da je ovo takmičenje uvršteno kao jedna od posebno značajnih manifestacija za sport u Srpskoj, što podrazumijeva i logističku i finansijsku podršku i resornih ministarstava i Vlade Republike Srpske.



"Ponosni smo na činjenicu da je ova ski-trka na Jahorini uvrštena u međunarodni kalendar skijaških takmičenja, tim prije jer je naša olimpijska ljepotica zaista vrhunska turistička destinacija u Republici Srpskoj i jedna od najpopularnijih skijališta u ovom dijelu Evrope", istakla je Davidovićeva.



Ona je izrazila uvjerenje da će svi segmenti Organizacionog odbora u potpunosti odgovoriti svim zadacima koji stoje pred njima, tako da će svi takmičari imati idealne uslove za postizanje vrhunskih rezultata.



Na današnjoj sjednici formirano je rukovodstvo takmičenja, na čijem je čelu Vlado Lučić, zatim rukovodioci nadležnih tijela, a donesen je i Program takmičenja uz prateći finansijski plan. Konkretni iznosi finansijske podrške i donacija danas nisu pominjani.



Lučić je naglasio da bi FIS kup "Jahorina 2017" trebalo da bude održan od 24. do 26. februara na stazi Skočine /Jahorina - Prača/ u disciplinama veleslalom i slalom, u obje konkurencije, muškoj i ženskoj.



"Svečano otvaranje ovog međunarodnog ski-takmičenja zakazano je za 24. februar u 18.00 časova, nakon konferencije za novinare koja je planirana u 17.00 časova u hotelu 'Bistrica'. Obje trke, i 25. i 26. februara trebalo bi da počnu u 9.00 časova", precizirao je Lučić.



Predsjednik SPD "Jahorina" Radenko Pekić naglasio je da ova sportska menifestacija predstavlja i test takmičenje za EJOF 2019. godine, ali i još jednu priliku za promociju sporta i skijanja u Republici Srpskoj.



On je naglasio da će ovaj ski-klub i ove godine biti tehnički organizator FIS kupa i da pripreme teku u najboljem redu.



Savo Krunić, izaslanik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, potvrdio je da je ovo ministarstvo, zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Savjetom ministara BiH već obezbijedilo dio sredstava za organizaciju FIS kupa "Jahorina 2017".



Podrška je potvrđena i sa nivoa Smučarskog saveza BiH.



Predstavnik Grada Istočno Sarajevo Mladen Koprivica potvrdio je spremnost Grada da se aktivno uključi u realizaciju ovog velikog ski-projekta.



On je precizirao da će Grad Istočno Sarajevo ovo takmičenje promovisati putem Turističke organizacije Istočno Sarajevo, a da je finasijska podrška planirana putem redovih budžetskih sredstava, ali i iz budžetske rezerve gradonačelnika Nenada Samardžije.





(www.palelive.com / Srna)