Putevi prohodni, vozači oprez

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije su prohodni, a saobraćaj se odvija bez zastoja uprkos enormno niskoj temperaturi vazduha, rekao je Srni tehnički direktor "Romanijaputeva" sa Sokoca Dragan Buloščić.



"Kolovoz je posut abrazivnim materijalom, saobraćaj se odvija nesmetano, ali nešto usporenije nego obično, tako da i ovaj put apelujemo da vozači voze oprezno i obavezno koriste zimsku opremu", naveo je Buloščić.



On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da upravo zbog sporijeg odvijanja saobraćaja nije bilo saobraćajnih nezgoda.



Prema njegovim riječima, pravac prema Jahorini, i preko Pala i preko Trebevića, prohodan je i bezbjedan za saobraćaj.



U nadležnosti "Romanijaputeva" je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva na Sarajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča, a među prvim prioritetima nalaze se oba putna pravca prema Jahorini, preko Pala i Trebevića.



Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.





