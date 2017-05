Za rekonstrukciju planinarskog doma "Stajna" 16.000 KM

Planinarsko-ekološko društvo "Romanija" sa Pala, u okviru projekta "Via Dinarika", počeće rekonstrukciju planinarskog doma "Stajna", čija je vrijednost 16.000 KM.



Predsjednik planinarsko-ekološkog društva "Romanija" Radoje Vojvodić rekao je Srni da projekat predstavlja "svjetski hit" koji obuhvata platformu za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast kroz BiH, Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku i Sloveniju.



Vojvodić je naveo da je 80 odsto sredstava obezbijedio UNDP, a da bi ostatak projekta trebalo da finansira opština Pale.



Vrijednost rekonstrukcije planinarskog doma "Stajna" na Romaniji je 16.000 KM, a Dom je udaljen od Pala 14 kilometara.



"Objekat je izgrađen 1952. godine. Opremljen je sa 40 kreveta, toaletom i salom za sastanke kapaciteta 60 mjesta. Projektom `Via Dinarika` predviđena je promjena krovne konstrukcije i fasade tokom maja, ako to vremenski uslovi dozvole", kaže Vojvodić.



On je istakao da je dom "Stajna" atraktivan zbog pogleda na Romaniju i Jahorinu.



Vojvodić je naglasio da postoji više od 30 kilometara obilježenih staza koje vode do Novakove pećine, Crvenih stijena, pećine Ledenjača, sve do najvišeg vrha Romanije - Veliki Lupoglav /1.652 metra/.



On je dodao da su članovi Planinarsko-ekološkog društva "Romanija" išli u pohod na Pjenovac kod Han Pijeska, na manifestaciju "Pozdrav proljeću" na Kozari, dok u narednom periodu očekuju đurđevdanski uranak na Romaniji kod Novakove pećine, planiran za nedjelju, 7. maja.



"Cilj nam je edukacija i osposobljavanje članstva, boravak u planinama, promocija zdravog stila života, zaštita planinske sredine, razvoj ekološke svijesti, privlačenje što većeg broja mladih školskog uzrasta i boravak u prirodi", rekao je Vojvodić.



On je naveo da boravak u prirodi pozitivno utiče na poboljšanje zdravlja i socijalni razvoj djece i omladine.



Planinarsko-ekološko društvo "Romanija" sa Pala osnovano je 1979. godine, a članovi su osvajali velike vrhove Evrope, Afrike, Južne Amerike i mnoge druge.





