Usvojen budžet za narednu godinu od 9.961.000 KM

Skupština opštine Pale na današnjoj sjednici usvojila je budžet za 2017. godinu u iznosu od 9.961.000 KM, što je na nivou rebalansa budžeta za ovu godinu.



Načelnik opštine Boško Jugović ocijenio je da je budžet razvojni i ambiciozan, jer su planirana sredstva za razvoj infrastrukture i podsticaj u zapošljavanju.



Jugović je istakao da je budžet usvojen uz određene amandmane koji su tehničke prirode i nakon novogodišnjih praznika može se krenuti u njegovu realizaciju.



On je naglasio da je danas usvojena stopa poreza na nepokretnosti koja je ostala ista i iznosi 0,12 odsto, dok je vrijednost nekretnina vraćena na raniji nivo, tako da će poreski obveznici plaćati isti porez kao i ove godine.



Jugović je dodao da će u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja opštine Pale za period 2017-2026. biti planiran budžet za naredne godine.



Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević istakao je da je, na prijedlog PDP-a, Skupština danas usvojila da svaka majka koja ima četvoro i više djece mjesečno dobija od 150 do 200 KM, što će biti naknadno utvrđeno, ali mora da ima bar jedno maloljetno djete.



Vučićević je istakao da je na području Pala ima oko 50 takvih porodica.



"U predizbornoj kampanji smo rekli da ćemo brinuti o višečlanim porodicama i to smo i ostvarili usvajanjem današnjeg budžeta", rekao je on i dodao da je to dobra politika i značajna pomoć porodicama koje imaju četvoro i više djece.



Vučićević je ocijenio da je budžet ambiciozan i nije sanacioni već investicioni, a nada se da će zajedničkim radom 25 odbornika i načelnika uspjeti da ga ispune do kraja godine.



Predsjednik Kluba odbornika SDS-a Bojan Ninković istakao je da je ova stranka predložila nekoliko amandmana na budžet kako bi ga učinila što ekonomičnijim i efikasnijim i da se budžetska sredstva troše na ravnomjeran način.



"Amandmani su prije sjednice usaglašeni sa svim političkim partnerima i nije bilo nikakvih problema", rekao je on.



Ninković kaže da je SDS predložio zaključak kojim je načelnik opštine, kao ovlašteni predlagač budžeta, zadužen da se redovno prati punjenje i pražnjenje budžeta i da se podnosi izvještaj Komisiji za finansije i budžet koja će kvartalno podnositi izvještaj Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.



Odbornik SNSD-a Damjan Škipina istakao je da je budžet usvojen jednoglasno.



"Mislim da je ovaj saziv Skupštine opštine napravio iskorak u svom djelovanju i radu, jer je sve podredio građanima i fukncionisanju opštine. Nema stranačkih i interesa pojedinaca i to je značajno za ovaj saziv Skupštine", naveo je Škipina.



Odbornik DNS-a Miroslav Simović rekao je da su ranije usaglašeni amandmani na budžet kojima su povećana izdvajanja za poljoprivredu za 100.000 KM.



Simović je istakao da je DNS danas ukazao na rad javnih preduzeća i ustanova sa ciljem da konačno prestane politika da se iz budžeta opštine svake godine mora izdvajati 300.000 do 400.000 KM za funkcionisanje tih preduzeća.





