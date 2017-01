Udruženje višečlanih porodica "Pale 4 plus" obavještava sve roditelje koje imaju četvoro ili više djece, a koji nisu upisani u bazu podataka, da to mogu učiniti svaki radni dan u vremenskom periodu od 11:00 do 14:00 dolaskom u kancelarije udruženja koja se nalazi u zgradi MUP-a (ulaz sa strane, uz drvene stepenice).



Svi oni koji su spriječeni da dođu u prostorije, evidentiranje mogu izvršiti i putem telefona udruženja 057/227-177 za vrijeme radnog vremena kao i na telefon predsjednika 065/658-658 mimo radnog vremena.





Skupština opštine Pale je usvojila budžet za 2017. godinu, a planirana sredstva od oko 94000 KM će biti dodjeljena svim paljanskim porodicama koje imaju četvoro ili više djece, a da pri tome imaju bar jedno dijete koje je maloljetno.



Porodice je potrebno da se upišu u bazu podataka u koju je već evidentirano oko 80% porodica.

Rad udruženja i sve potrebne informacije o radu možete pratiti na fejsbuk stranici i blogu udruženja na sljedećim linkovima: Facebok i Web.





(www.palelive.com)