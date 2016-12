Vlasnik fabrike "IFSAFA-MOS" /bivši "Famos Koran"/ Idris Fatih Šahin predstavio je danas visokoj delegaciji Turske tehnološke mogućnosti ove kompanije za realizaciju projekata iz oblasti motorne industrije za potrebe Turske. Delegaciju iz Turske, koja je posjetila fabriku po nalogu predsjednika ove zemlje Redžepa Tajipa Erdogana, činili su glavni savjetnik za finansije predsjednika Turske Muhamed Taha Georgerioglu, savjetnik turskog premijera za tehnologiju Ata Šenčikči i savjetnik predsjednika za transport Halil Toker.



Šahin je naveo da se nada da će sličnih posjeta biti i u budućnosti.



"Namjeravamo da ovu fabriku učinimo još boljom, kao i da uvedemo savremene tehnologije. Planiramo da u finalnoj fazi projekta zaposlimo od 600 do 800 radnika i da otvorimo nove pogone ne samo u BiH, nego i u Srbiji i šire", rekao je Šahin novinarima.



On je zahvalio članovima turske delegacije na posjeti, razumijevanju i podršci predsjednika Turske.



Prema njegovim riječima, ugovor o kupovini bivšeg "Famosa Koran" biće apsolutno ispoštovan.



Šahin je najavio da je prema poslovnom planu prioritet nove fabrike na Koranu pokretanje proizvodnje motora snage 850 kilovata, tako da će prvi radnici u prozvodnji stupiti na posao u roku od tri do pet narednih mjeseci.



On kaže da će mnogo snage i sredstava biti utrošeno na sanaciju i rekonstrukciju postojećih elektro i termo instalacija, kao i prateće infrastrukture, a u narednih godinu dana radiće se i na građevinskm zahvatima unutar fabrike.



Vlasnik "IFSAFA-MOS" potvrdio je da je njegova firma već obezbijedila tržište u Turskoj, zemljama arapskog svijeta, Africi, i naglasio da vjeruje u uspjeh ovog projekta.







Direktor "IFSAFA-MOS" Petar Marinković dodao je da se "stvari u fabrici polako kreću naprijed".



"Već u petak, nakon određenih problema u vezi sa političkom situacijom u Turskoj, očekujemo i prvu finansijsku tranšu, shodno našem ugovoru", rekao je Marinković.



On kaže da je turska delegacija danas obišla proizvodne kapacitete na Koranu, gdje se uvjerila u njihove tehničke mogućnosti.



Marinković je naglasio da za posao u novoj fabrici vlada veliko interesovanje stručnog kadra, te da je anketiranje zainteresovanih izvršeno posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.



Prema njegovim riječima, kupac će u prvoj tranši uplatiti 200.000 KM, a u skladu sa ugovorom uslijediće i tranša vrijedna 2,7 miliona KM na ime kupovine, plus određena investiciona sredstva za pokretanje proizvodnje.



Glavni savjetnik za finansije predsjednika Turske Muhamed Taha Georgerioglu rekao je tokom sastanka da BiH i Turska, kao bratske zemlje, žele viši nivo saradnje i na ekonomskom i turističkom nivou, što se posebno odnosi na industrijski sektor.





