Delegacije SNSD-a i "Saveza za Pale" danas su na Palama, na prvom zajedničkom sastanku nakon formiranja nove opštinske vlasti poslije prošlogodišnjih lokalnih izbora, razgovarali o problemima na području opštine, te o kadrovskim rješenjima.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović /SNSD/ rekao je da je sastanak bio prilika da se spuste tenzije dva suprotstavljena politička bloka, te da se otvore sva pitanja koja su bitna za opštinsku upravu.



"Kadrovska politika danas nije bila prioritet, razgovarali smo o onome što nas čeka u narednom periodu - sanaciji toplane, Olimpijskog centra 'Jahorina', sanaciji lokalnih puteva, odnosno o onome što stanovnike Pala interesuje", rekao je Jugović novinarima.



On je najavio da će o kadrovskim pitanjima biti razgovarano na narednom sastanku "Saveza za Pale" i SNSD-a idućeg ponedjeljka, 20. februara, kada bi svaka od partija, nakon unutarstranačkih dogovora, trebalo da izađe sa konkretnim stavovima kada je riječ o kadrovskim rješenjima.



"Ja i dalje insistiram da preduzeća koja su u vlasništvu opštine apsolutno budu pod nadležnošću opštine da bi se njima moglo adekvatno upravljati", naglasio je Jugović i dodao da radnici u tim preduzećima ne treba da strahuju od smjene direktora.



Navodeći da će sadašnji direktori moći ostati zaposleni u tim preduzećima, Jugović je istakao potrebu da se dovrši formiranje kabineta načelnika opštine.



Prema njegovim riječima, SNSD je na današnjem sastanku nastupio u ime koalicije "Složno za Pale", sa kojima je ranije održao sastanak.



Generalni sekretar PDP-a Miroslav Brčkalo izrazio je zadovoljstvo iskazanim jedinstvom svih političkih faktora na Palama kada je riječ o interesima lokalne zajednice i građana.



"Danas smo otvorili temu kadrovskih rješenja", rekao je Brčkalo i ukazao na osjetljivost ovog pitanja s obzirom na to da na Palama nakon izbora skupštinsku većinu čini Savez za Pale, dok je načelnik Jugović iz SNSD-a.



On je dodao da je dogovoreno da, nakon održanih sastanaka svih opštinskih odbora, idućeg ponedjeljka budu predstavljena konkretna rješenja.



Predsjednik Opštinskog obora SDS-a Pale Bojan Ninković rekao je da je SDS spreman da pomogne Jugoviću da se na dobrobit građana riješe svi problemi koji opterećuju opštinu.



"Razgovarali o pitanjima koja su od interesa za sve građane, a to su pitanje dozvole za impregnaciju, rješavanja problema u Olimpijskom centru, dotakli smo se i teme izgradnje brzog puta o čemu moramo imati jedinstven i jasan stav koji je u interesu svih građana opštine Pale", istakao je Ninković.



On je dodao da je prvi sastanak predstavnika Saveza za Pale - SDS-a, PDP-a i NDP-a sa predstavnicima SNSD-a održan na inicijativu SDS-a.





