Na području opštine Pale došlo je do smanjenja snabdijevanja domaćinstava vodom jer je zbog niskih temperatura vazduha smanjen dotok vode u izvorišta, a povećana potrošnja vode, rekao je Srni direktor preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pale Krsto Mićić.



Mićić je istakao da mnoga domaćinstva nisu zaštitila šahtove, koji su usljed niskih temperatutura zaledili, i da je zbog toga došlo do pucanja instalacija u kućama i stanovima.



On je naglasio da je potrošnja vode povećana jer mnoga domaćinstva puštaju vodu da teče kako instalacije ne bi zaledile.



Mićić je apelovao da građani zaštite svoje vodovodne instalacije i da smanje potrošnju vode, kako bi snabdijevanje bilo uredno.



Prema njegovim riječima, ekipe su na terenu i vrše otklanjanje kvarova zbog čega će povremeno dolaziti do redukcije vode.





