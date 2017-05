SDS pozvao Jugovića da objasni zašto ne radi "Famos"

Opštinski odbor SDS-a Pale pozvao je načelnika ove lokalne zajednice Boška Jugovića da objasni šta se dogodilo sa investitorima u fabriku "Famos Koran" i zašto ne rade njeni pogoni.





Iz SDS-a tvrde da je Jugović, izlazeći danas u javnost sa informacijom o kupovini fabrike "Famos Koran", demantovao navode SNSD-a iz predizborne kampanje kada je narodu i radnicima rečeno da je fabrika prodata stranom investitoru i da uskoro počinje proizvodnja.



"Sve je obećano u avgustu prošle godine, dva mjeseca pred lokalne izbore. Bile su tada pres konferencije i veliki medijski natpisi `imovinu nekadašnjeg Famosa na Koranu kupio turski investitor sa makedonskim pasošem Idris Fatih Sahin`", sopšteno je iz paljanskog SDS-a.



Navodeći da je "Famos" tada promijenio i ime u "IFSFA-MOS", te da je za direktora imenovan Petar Marinković, iz SDS-a Pale kažu da je Jugović danas javno demantovao ono što su SNSD i on kao kandidat za načelnika isticali u predizbornoj kampanji.



U saopštenju se dodaje da će Opštinski odbor SDS-a, kao dio skupštinske većine, podržati svaki dobronamjerni prijedlog u interesu građana, uz prethodnu iscrpnu ekonomsku i finansijsku analizu, ali i tražiti odgovornost za manipulisanje radnicima "Famosa".



Načelnik opštine Pale Boško Jugović izjavio je danas da ova lokalna zajednica želi da uz pomoć Vlade Republike Srpske kupi bivšu fabriku "Famos", koja je uređena industrijska zona sa prostornim planom, na čemu Pale treba da zasnivaju privredni razvoj.



Jugović je na konferenciji za novinare na Palama rekao da je nekadašnji gigant stavljen pod stečaj i ponuđen na prodaju, ali da do sada nije pronađen kupac.



On je pojasnio da bi kupovinom opština Pale postala vlasnik industrijske zone, odsnosno lokacije za investiranje, te naveo da "Famos" posjeduje 16 objekata čija je površina 23.279 metara kvadratnih, zemljište površine 64.252 metra kvadratna sa saobraćajnicama u dužini od 1,5 kilometara i kompletnom ifrastrukturom.





