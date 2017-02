"Savez za Pale": Jugović vrši mobing

Predstavnici Koalicije "Savez za Pale", koju čine SDS, PDP i NDP, na današnjoj konferenciji za novinare optužili su načelnika opštine Boška Jugovića da vrši mobing.



"Načelnik opštine Pale Boško Jugović se više fokusirao na mobing i progon radnika u opštini Pale i opštinskim preduzećima i to ljudi koji su bliski ili su simpatizeri stranaka koje čine Koaliciju 'Savez za Pale'", tvrdi predsjednik Kluba odbornika SDS-a u Skupštini opštine Pale Bojan Ninković.



Ninković, koji je i predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Pale, kaže da SDS neće dozvoliti takvo ponašanje i takve postupke u budućnosti.



On je istakao da se načelnik Jugović i predstavnici SNSD-a nisu odazvali na jučerašnji sastanak na koji su uredno pozvani i na kojem su predstavnici političkih partija koje participiraju u Skupštini opštine Pale trebali da razgovaraju o rješavanju pitanja koja su u interesu građana Pala.



"Dosta je otvorenih pitanja koja treba da riješimo za Pale", rekao je on i dodao da su na ovaj način načelnik Jugović i SNSD poslali jasnu poruku da im, kako kaže, nisu bitni problemi građana Pala, nego da se isključivo vode samo kadrovskim riješenjima.



On je istakao da su već vidni brojni problemi sa kojima se susreću građani Pala, kao što su dobijanje dozvole za impregnaciju firmi "Sarajevoinvest".



Prema njegovim riječima, o ovom problemu načelnik nije obavijestio javnost, pa se postavlja i logično pitanje zašto ćuti, kao i o katastrofalnom stanju i stečajnom postupku u Olimpijskom centru "Jahorina", štrajku radnici ŠG "Jahorina", što su samo neka od pitanja za koja se mora pronaći zajednički dogovor.



Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević istakao je da u opštini Pale ne vlada demokratska atmosfera, već da se pristupa, kako tvrdi, oligarhijskim praksama da se ljudima prijeti.



Vučuićević je rekao da je načelnik Jugović prijetio određenim licima koja rade u Skupštini opštine i članovima komisije koji su trebali da odrede kandidate za određene nadzorne odbore za koje nisu ispunjavali uslove.



Potpredsjednik SO Pale Siniša Lasica istakao je da je Koalicija "Savez za Pale" do sada pokazala spremnost za dogovor i razgovor, o čemu govori i jednoglasno usvajanje budžet opštine za 2017. godine.



Lasica je rekao da će u budućnosti biti prihvaćeni svi prijedlozi koji su u interesu građana, a sve ono što opstruiše i što nije u duhu demokratije to Koalicija neće prihvatiti.





(www.palelive.com / Srna)