Radno vrijeme u periodu praznika

Iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Pale podsjećaju da je u skladu sa članom 5. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji na području opštine Pale ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj: 12/08), neradnim danima, odnosno na dane državnih praznika i nedjeljom, mogu da rade:



- u vremenu od 07,00 do 16,00 časova trgovine prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i kiosci,

- u vremenu od 08,00 do 16,00 časova trgovine na malo cvijećem,

- u vremenu od 08,00 do 18,00 časova trgovine prehrambenim i neprehrambenim proizvodima čija površina prelazi 500 m2.

- u vremenu od 08,00 do 17,00 časova apoteke i

- u vremenu od 08,00 do 16,00 časova zanatsko-uslužne radnje.







