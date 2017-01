Radnici ŠG

Direktor Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" Risto Marić izjavio je Srni da će radnicima Šumskog gazdinstva /ŠG/ "Jahorina" sa Pala ove sedmice biti isplaćena plata za septembar, iako je to gazdinstvo "u minusu na centralnom računu od 5,7 miliona KM".



Marić je rekao da zbog tog duga ne vidi razlog za jednočasovni štrajk upozorenja radnika ŠG "Jahorina" sa obrazloženjem da su im neisplaćene zarade od septembra prošle godine.



"Iako su u minusu dobiće septembarsku platu u ovoj sedmici, ili koliko sutra ili prekosutra. Mi ćemo smoći snage, ali oni na centralnom računu nemaju para i to je problem. Kada budu imali više para, imaće i više plata. Ne posluju pozitivno i ko da im plaća platu", rekao je Marić.



On je upitao zašto bi gazdinstva koja posluju pozitivno plaćala plate onima koji imaju negativno poslovanje.



"Gdje to ima? Nema više prelivanja sredstava, da moje gazdinstvo, koje posluje pozitivno, daje nekome ko je gubitaš. Neka zarade platu", poručio je Marić.



Komentarišući zahtjev sindikata ŠG "Jahorina" za sastanak sa rukovodstvom "Šuma Srpske" do 20. januara u vezi sa neisplaćenim platama, Marić je upitao "šta se ima pregovarati ako plata ide", te dodao da se za neisplaćene zarade obrate direktoru gazdinstva.



"Neka im obezbijedi plate i pare, a za nas nije problem da ih isplaćujemo", rekao je Marić.



Na Palama je juče održan štrajk upozorenja radnika ŠG "Jahorina" Pale, koji je podržao i direktor tog gazdinstva Ranko Ćeranić.





