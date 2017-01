Radnici Šumskog gazdinstva "Jahorina" sa Pala održali su u krugu preduzeća jednočasovni štrajk upozorenja jer nisu primili plate od septembra prošle godine.





Protest radnika podržao je i direktor Šumskog gazdinstva "Jahorina" Pale Ranko Ćeranić, koji je rekao da je menadžment JP "Šume Republike Srpske" prekinuio svaku komunikaciju s njim.



"Jedini smo organizacioni dio u sistemu `Šume Republike Srpske` koji je dobio septembarsku platu. Imao sam obećanje menadžmenta da će plata biti isplaćena do 30. decembra prošle godine, nakon toga do 5. januara, ali još ništa nije realizovano", izjavio je Ćeranić novinarima.



On je rekao da je Šumsko gazdinstvo "Jahorina" u teškoj finansijskoj situciji s obziorm na to da ima oko 10 miliona KM obaveza.



Prema njegovim riječima, Šumsko gazdinstvo "Jahorina" u prošloj godini ostvarilo je fizičko obim proizvodnje od 95 odsto, a finansijski plan ispunilo 93 odsto.



"S obzirom na lošu klimatsku godinu, koja je nepovoljna i odrazila se na razvoj šumarstva, smatram da je to sasvim zadovoljavajući rezultat", rekao je Ćeranić.



On je dodao da se sistem JP "Šume Republike Srpske" urušava, te da bi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić trebalo da preduzme mjere dok ne bude kasno.



Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović smatra da je Nadzorni odbor "Šuma Republike Srpske" donošenjem novog Pravilnika o radu 30. decembra 2016. godine, koji predviđa smanjivanje plata svim radnicima za oko 150 KM, otvorio "Pandorinu kutiju", odnosno da će krenuti štrajkovi u svim šumskim gazdinstvima.



"Sa sindikatom o tome nisu razgovarali. To su učinili prekidom socijalnog dijaloga i u tajnosti", rekao je Pavlović ističući da podržava radnike u njihovom izražavanju nezadovoljstva.



Predsjednik Sindikalne organizacije Šumskog gazdinstva "Jahorina" Pale Branka Zeković istakla je da isplata samo jedne plate ne rješava probleme radnike, te da se očekuje održavanje sastanka sa rukovodstvom JP "Šume Republike Srpske" najkasnije do 20. januara kako bi otpočeli pregovori o isplati neisplaćenih plata za 2016. godinu.









(www.palelive.com / Srna)