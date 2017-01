Poziv vlasnicima za registraciju kuća za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje

Iz Gradske uprave Istočno Sarajevo pozivaju vlasnike kuća za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje da najkasnije do 1. marta ove godine izvrše registraciju i kategorizaciju objekata, ukoliko to nisu obavili ili je kategorizacija istekla, te da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostave prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse za ovu godinu.



Načelnik gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragan Cvijetić rekao je da je ugostitelj dužan da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 15. februara tekuće godine, a uplatu izvrši do 31. marta.



Prema njegovim riječima, svi ugostitelji koji pružaju ovu vrstu usluga moraju da budu registrovani i da izvrše kategorizaciju objekata, a više informacija mogu da dobiju u Gradskoj upravi Istočno Sarajevo.



Cvijetić je pozvao vlasnike kuća za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje, koji su dobili rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, da preduzmu mjere propisane Zakonom o boravišnoj taksi da bi ispoštovali zakonom propisane rokove.



"Pozivamo vlasnike kuća za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje, kod kojih je rješenje o kategorizaciji isteklo, kao i one koji nisu kategorisani, a imaju namjeru da pružaju usluge smještaja, da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja", naglasio je Cvijetić i podsjetio da vlasnici hotela i dalje plaćaju iznos od dvije KM po noćenju.



"Skupština grada Istočno Sarajevo formirala je komisiju koja vrši kategorizaciju, rješenje o kategorizaciji važi četiri godine i mora se nakon toga obnavljati. Trenutno sređujemo spiskove i vršimo kontrolu. U narednom periodu ćemo utvrđivati broj ležajeva i ustanoviti da li neko pruža te usluge, a nije kategorisan, što će biti sankcionisano", kaže Cvijetić.



Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o boravišnoj taksi utvrđeno je da od 1. januara 2016. godine paušalni iznos boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještaja u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje iznosi 30 KM za svaki krevet na godišnjem nivou.





