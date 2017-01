Potpuna obustava rada u ŠG

Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović rekao je Srni da su radnici Šumskog gazdinstva /ŠG/ "Jahorina" sa Pala već tri dana u generalnom štrajku i da će potpuna obustava rada trajati sve dok im ne budu isplaćene plate.



Pavlović je objasnio da radnici tog gazdinstva potražuju zarade za oktobar, novembar i decembar prošle godine.



On je naveo da su radnici ŠG "Jahorina" razgovarali sa generalnim direktorom "Šuma Republike Srpske" nakon što su u krugu preduzeća održali jednočasovni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata.



"On im te uslove, odnosno isplatu plata za septembar, oktobar, novembar i decembar nije ispunio. Dobili su samo septembarsku platu bez doprinosa i od toga nisu mogli da podignu ništa, jer su im krediti /koje imaju/ `pojeli` tu ratu", naveo je Pavlović.



On je upozorio da u "Šumama Srpske" vladaju velike tenzije zbog neisplaćenih plata u vitalnim gazdinstvima, poput ŠG "Sjemeć" Rogatica. "Radnici tog gazdinstva će, najvjerovatnije, u ponedjeljak ili u utorak, 30. ili 31. januara početi štrajk", rekao je Pavlović.



Pavlović je ranije ocijenio da je Nadzorni odbor "Šuma Srpske" donošenjem novog Pravilnika o radu 30. decembra 2016. godine, koji predviđa smanjivanje plata svim radnicima za oko 150 KM, otvorio Pandorinu kutiju, odnosno da će krenuti štrajkovi u svim šumskim gazdinstvima.



"Sa sindikatom o tome nisu razgovarali. To su učinili prekidom socijalnog dijaloga i u tajnosti", rekao je Pavlović.





