Pojačana kontrola korištenja pojaseva

Na području Centra javne bezbjednosti /CJB/ Istočno Sarajevo, u okviru republičke akcije kontrole korištenja sigurnosnih pojaseva u automobilima, tokom samo jednog dana izdata su 64 prekršajna naloga vozačima.



Iz CJB Istočno Sarajevo napominju da se republička akcija pod nazivom "Pojas i sigurnosne sjedalice za djecu" provodi od 25. januara do kraja februara.



U saopštenju CJB navodi se da su samo u jednom danu navedene akcije, kada je kontrolisano 69 vozača i vozila, ukupno izdata 64 prekršajna naloga zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa - 60 naloga vozačima, tri suvozačima i jednom putniku.



Iz CJB podsjećaju vozače, suvozače i putnike u vozilima na obavezu korištenja bezbjednosnih pojaseva, uz napomenu da djeca starosti do pet godina na zadnjem sjedištu moraju biti u sigurnosnoj sjedalici, ispravno postavljenoj i pričvršćenoj, dok je za djecu od pet do 12 godina predviđeno korištenje bezbjednosnih pojaseva.



Na području CJB Istočno Sarajevo tokom januara realizovan je veći broj akcija koje su se odnosile na brzinu kretanja vozila, alkohol, zimsku opremu, a s ciljem povećanja bezbjedosti saobraćaja, dodaje se u saopštenju.



Tokom pet dana kontrole brzine kretanja vozila, kontrolisano je ukupno 453 vozača i vozila, te izdato 235 prekršajnih naloga zbog prekoračenja brzine, 154 prekoračenja dozvoljene brzine u naselju i 81 van naselja.



Iz CJB Istočno Sarajevo poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem pojačanih mjera u saobraćaju s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, podizanja bezbjednosti saobraćaja na veći nivo, te podizanja svijesti o potrebi opreza i poštovanja saobraćajnih pravila i propisa.





