Podrška radu Narodne skupštine Republike Srpske

Odbornici Skupštine opštine Pale usvojili su danas zaključak u kojem daju punu podršku svim strankama koje učestvuju u radu posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacija o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije i Crne Gore.



Skupštinska većina nije prihvatila prijedlog načelnika opštine Pale Boška Jugovića o kreditnom zaduženju ove lokalne zajednice u iznosu od 1.500.000 KM, kao ni prijedloge izmjena regulacionog plana u određenim naseljima.



Jugović je rekao novinarima da je razočaran što nije dobio podršku skupštinske većine da danas razgovaraju o životnim pitanjima i o potrebi da opština uzme kredit, kao i o ozbiljnom investicionom poduhvatu za šta je potrebno da se usvoje izmjene regulacionog plana, jer je sve skinuto sa dnevnog reda.



"Kadrovska pitanja su samo paravan i to će i dalje biti problem, jer ne vidim da će u budućim razgovorima biti približavanja stavova", naveo je on i dodao da je današnja sjednica Skupštine tačno pokazala šta treba da se radi, a to je da se opovrgne sve ono što načelnik predloži bez obzira da li je to kvalitetno ili nije.



On je pojasnio da bi kreditna sredstva služila isključivo za servisiranje duga iz prošlosti koji iznosi oko 1.800.000 KM prema dobavljačima i da se nastavi sa investicijama.



Prema njegovim riječima, ako se opština kreditno ne zaduži onda moraju uraditi sanacioni program što podrazumijeva smanjenje plata, ukidanje određenih grantova, sredstava za kulturu.



Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević /PDP/ rekao je da su na kolegijumu odbornici SDS-a tražili vremena da sa stručnim licima vide da li je potrebno kreditno zaduženje i izmjena regulacionog plana u određenim naseljima, kako bi se o tome mogli izjasniti.



"To nije 'zakovano' i niko ne kaže da se ove tačke dnevnog reda neće naći na sljedećoj sjednici Skupštine ili možda i na vanrednoj sjednici iduće sedmice", naveo je Vučićević.



Na pitanje da li je postignut dogovor o kadrovskim rješenjima u opštini i lokalnim preduzećima, Vučićević je odgovorio da se pregovori nastavljaju ove sedmice i da, dok traju razgovori, ništa nije "zakovano".



Odbornik DNS-a Aco Stanišić istakao je da se oni ne bore ni za kakve pozicije u opštini i da je današnja sjednica Skupštine bruka za Pale, jer skupštinska većina nije željela da raspravlja o izradi plana parcelacije u Koranu, gdje investitor želi da gradi tržni centar "Tropik" od 5.000 metara kvadratnih, uloži sedam miliona KM i zaposli oko 80 radnika.



"Za mene, kao odbornika to je sramota. Ako se nastavi ovakav trend, DNS će prvi zatražiti opoziv načelnika", naveo je Stanišić.



Govoreći o kreditnom zaduženju, Stanišić je naglasio da su ta sredstva namijenjena za saniranje duga iz prethodnog perioda, jer je opština Pale 2015. godinu završila sa dugom od 800.000 KM, što je iznos za prethodnih 20 godina, a samo prošle godine je napravila dug od 900.000 KM.



Šef Kluba odbornika SDS-a Bojan Ninković rekao je da je skupštinska većina odbila devet tačaka koje je predložio načelnik Jugović jer se nisu stekli uslovi da one danas budu na dnevnom redu, a kada je u pitanju kreditno zaduženje, SDS smatra da to nije potrebno jer su Pale jedna od malobrojnih opština koja iduće godine neće biti kreditno zadužena.



Ninković kaže da opština i bez kredita može izmiriti sva dugovanja do kraja godine i da normalno funkcioniše.



On je dodao da do sada nisu postigli dogovor o kadrovskim rješenjima, ali da to ne znači da neće u narednim danima.



Šef Kluba odbornika SNSD-a Damjan Škipina napomenuo je da su danas odbijeni svi prijedlozi načelnika i svi amandmani SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije i da to nije put kako treba da funkcioniše ova skupštinska većina, koja ne želi da podrži veliki projekat izgradnje tržnog centra "Tropik", gdje bi investitor uložio sedam miliona KM.



Prema njegovim riječima, stiče se utisak da skupštinska većina na ovaj način sabotira rad načelnika kako bi u narednom periodu mogli da ga optuže za nesposobnost vođenja opštine.





