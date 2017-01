Paljanke se spremaju za nastavak sezone

Igračice liderskog sastava Prve lige Republike Srpske odbojkašice Jahorine, najbolji paljanski sportski kolektiv, izuzetno i vrijedno treniraju pred nastavak proljećnog dijela sezone.



Jahorinke su vrlo motivisane da u predstojećem dijelu prvenstva ostvare toliko željeni cilj i da se poslije tri godine vrate u Premijer ligu. Pod budnim okom trenera Danila Tadića radi se punim intezitetom kako bi se u nastavak takmičenja ušlo spremno i na utakmicama sve funkcionisalo na najbolji mogući način.



Već na početku sezone bilo je jasno da Paljanke imaju kvaliteta i snage za visoke domete i to su u punom smislu pokazale u dosadašnjem toku prvenstva.



Poslije 12. odigranih kola sa skorom 11 pobjeda uz jedan poraz i sa 33 osvojena boda na čelu su ligaškog karavana Republike Srpske. Pet bodova prednosti imaju u odnosu na odbojkašice Maglića iz Foče i sa prvog mjesta će ući u plej of i nastaviti borbu za prvaka i ulazak u Premijer ligu.



Predvođene kapitenom Milicom Krajišnik u dosadašnjem dijelu boje kluba su branile: Natalija Filipovac, Nikolina Stevanović, Svetlana Tabaković, Bojana Milidrag, Anđela Lelek, Anja Gutalj, Nikolina Klačar, Milica Kusmuk, Nevena Bojanić, Jelena Komlenović, Jovana Brčkalo, Marija Baričanin i Anđela Ćirić.



U šampionatu Republike Srpske preostalo je još da se odigraju dva kola ligaškog dijela prvenstva. Nastavak slijedi 10. i 11. februara. Paljanke dočekuju "fenjeraša" Stakorinu iz Čajniča, a u posljednjem kolu u Istočnom Sarajevu snagu će u gradskom derbiju odmjeriti sa Slavijašicama. Poslije slijedi završna faza gdje će četiri prvoplasirane ekipe kroz plej of odlučivati o prvaku i članu Premijer lige BiH, a u toj igri uz malo i sportske sreće vide svoju šansu za najviši plasman.





Tabela



1. Jahorina 33

2. Maglić 28

3. Slavija 24

4. Hercegovac 23

5. C. Zvijezda 20

6. Glasinac 11

7. Ljubinje 4

8. Stakorina 1







Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji "border" na Palama.