Opština ima svoje specifičnosti

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović posjetio je danas opštinu Pale gdje je sa načelnikom opštine Boškom Jugovićem i predsjednikom Skupštine opštine Predragom Vučićevićem razgovarao o problemima u toj lokalnoj zajednici.

Čubrilović je rekao novinarima da lokalna zajednica kao što su Pale ima svoje specifičnosti, ne samo zbog toga što je načelnik iz jedne političke opcije, a skupštinsku većinu čine druge političke partije.



On je istakao da je bilo zadovoljstvo čuti da načelnik i Skupština iznalaze rješenja za sve konkrentne probleme koji su od vitalnog interesa, ili od posebnog značaja za stanovnike Pala.



Čubrilović je naveo da opština Pale ima iste probleme kao većina lokalnih zajednica kada je u pitanju odlazak i smanjenje broja stanovnika, kao i nedostatak sredstava za ulaganja i podršku privredi.



Prema njegovim riječima, Narodna skupština i Vlada Republike Srpske će kroz zakonska rješenja, pokušati da pomognu lokalnim zajednicama u stvaranju boljeg privrednog ambijenta, otvaranju novih radnih mjesta, a što znači ostanak mladih ljudih.



"Razgovarali smo i o ukupnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj, kao i o krizi u funkcionisanju zajedničkih institucija na nivou BiH i kako se to održava na entitete, a pogotovo na lokalne zajednice", istakao je on.



Čubrilović naglašava da su tokom sastanka konstatovali da nije dobro da se ta kriza prelama preko lokalnih zajednica i da bi trebalo više razumijevanja, više kompromisa, da bi se poštovale preuzete obaveze pred međunarodnom zajednicom.



Jugović je zahvalio Čubriloviću na posjeti i naveo da je na sastanku razgovarano o načinu funkcionisanja Skupštine opštine Pale, o problemima u opštini i mogućnostima njihovog rješavanja, kao i o odnosima SO Pale i Narodne skupštine Srpske.



On je dodao da je bilo riječi i o problema po pitanju infrastrukture, razvoja privrede, kulture.



Jugović je rekao da su dogovorene i o određene aktivnostima u narednom periodu, među kojima je i njegova posjeta Banjaluci.



Vučićević je rekao da je razgovarano o problemima lokalne zajednice, kao i investicijama koje se planiraju u narednom periodu na području opštine.



On je dodao da ih je predsjednik Narodne skupštine upoznao o aktuelnoj situaciji na nivou Republike Srpske.





