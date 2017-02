Opštinski odbor SDS-a Pale poziva sve nadležne institucije i načelnika opštine Pale Boška Jugovića da zastupaju interese svih građana Pala da izgradnja autoputa, odnosno brze ceste Sarajevo - Beograd ide preko Pala.



Predsjednik OO SDS-a Pale Bojan Ninković rekao je danas na konferenciji za novinare da trasa brze ceste treba da ide preko Sarajeva - Pala - Prače - Mesića - Ustiprače - Vardišta i dalje kroz Srbiju do Beograda.



"Ova trasa je od strateškog interesa za opštinu Pale, a samim tim i Grada Istočno Sarajevo. Na ovaj način Pale postaju otvorena vrata za promet roba iz južne i centarlne Srbije, kao i za promet putnika i roba iz Srbije, Grčke, Makedonije, Bugarske", istakao je Bojan Ninković, predsjednik OO SDS.





Ninković naglašava da bi izgradnja brze ceste kroz Pale omogućila i razvoj turističkih potencijala naše opštine, uzimajući u obzir i turističke sadržaj Gondole, te omogućavanje povećanje dnevnih dolazaka turista iz Srbije, te da je izgradnjom tunela Stambolčić stvoren jedan od preduslova za izgradnju brze ceste.



On je podsjetio da je 2013. godine potpisano pismo namjere o izgradnji ove putne komunikacije tadašnjeg načelnika opštine Pale, načelnika opštine Prača, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i ministra komunikacija i transporta BiH gdje su se svi jednoglasno založili za izgradnju autoputa brze ceste preko Pala.



Ninković je naglasio da bi ova trasa prolazila i kroz paljansku mjesnu zajednicu Podgrab koja je zapostavljena, a izgradnjom brze ceste bi mogla da se razvije jer ima dovoljno prostora i ideja za izgradnju industrijske zone, kao i za proširenje turističke destinacije jer se Pograb nalazi u podnožju Jahorine gdje se mogu napraviti velika vikend naselja.



"Na ovaj način bi se zaobišlo i oko 60 kilometara puta preko planine Romanije, jer je najviše uzvišenje ovom trasom Stambolčić", kazao je on.



Ninković naglašava da će izgradnja brze ceste Sarajevo - Beograd svakako biti tema razgovora i dogovora svih strana koje pokažu interesovanje za značaj ovog projekta, a pogotovo susjednih opština.



"Stav OO SDS Pale je interes svih građana Pala, a stav građana je da ova brza cesta, odnosno trasa mora biti građena preko Pala. Ne smijemo iznositi stavove da su nam "interesantne dvije trase", jer moramo biti jasnog i nedvosmislenog stava šta je to interes građana Pala", rekao je Ninković.



On je danas pozvao sve nadležne institucije, kao i načelnika opštine Pale, kao prvog čovjeka opštine da zastupaju interese svih građana opštine Pale i da se bore da Pale dobiju svoj strateški interes, odnosno da trasa brze ceste ide preko Pala.





