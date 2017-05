Obilježen Dan pobjede nad fašizmom

Mladi socijaldemokrati /MSD/ Pale položili su u utorak 9. maja vijence na spomenik poginulima u Drugom svjetskom ratu i narodnom heroju Milanu Simoviću, povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom.



Predsjednik MSD Pale Teodor Savić rekao je da je danas odata počast borcima i civilama poginulim u Prvom i Drugom svjetskom ratu koji su se, osim za slobodu srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, borili i za slobodu drugih naroda.



"Uvijek ćemo gajiti vrijednosti slobode, pravičnosti, nade i jednakosti i u skladu sa tim donesena je Deklaracija o antifašizmu u Istočnom Sarajevu prije dvije godine", izjavio je Savić novinarima.



On je istakao da je zadatak MSD Pale da se sjećaju svih narodnih heroja, te da se ne iskrivljuju istorijske činjenici, da se ne podliježe političkoj reviziji, te da upravo to ostaje na novim naraštajima.



"Mnogi postavljaju pitanje da li je fašizam stvarno pobijeđen. Nažalost, odgovor je da je pobijeđena samo osnova fašizma, a klica i dalje živi. Na budućim naraštajima ostaje da tu borbu dovedu do kraja", naglasio je Savić.



On je dodao da su Mladi socijaldemokrati uvijek aktivni što se tiče obilježavanja ovakvih i sličnih istorijskih datuma.





(www.palelive.com / Srna)