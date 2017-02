Nizom svečanosti obilježen Dan boraca

Služenjem parastosa za poginule borce u Crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, polaganjem vijenaca na Centralni spomenik poginulim srpskim borcima i prigodnom akademijom u Kulturnom centru, Boračka organizacija Pale obilježila je danas Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.



Predsjednik Boračke organizacije Pale Mihajlo Parađina rekao je da borci Sarajevsko-romanijske regije svake godine dostojanstveno i ponosno obilježavaju Dan boraca u Srpskoj.



"Republika Srpska je najvrednija tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata i svjetionik svim Srbima koji u njoj žive, ali i Srbima van njenih granica, bilo da žive u Federaciji BiH gdje se bore protiv asimilacije ili u našoj matici Srbiji iz koje nas često gledaju sa puno ponosa", naglasio je Parađina.





Ovo je dan, ističe on, kada s posebnim pijetetom pominjemo i najiskrenije se zahvaljujemo svima koji su za Republiku Srpsku i slobodu srpskog naroda dali živote i dijelove tijela."Svi oni i njihove porodice zaslužuju posebno poštovanje i pažnju cijele društvene zajednice", poručio je Parađina.Prema njegovim riječima, Boračka organizacija na Palama ponosna je zbog činjenice da sve porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi do četvrte kategorije danas imaju krov nad glavom."Ono na šta sve glasnije svaki dan upozoravamo jeste potreba da institucije Republike Srpske moraju da uspostave mnogo pravednije kriterijume kada je u pitanju zapošljavanje demobilisanih boraca i djece poginulih boraca, a da se stane na put partiokratskom, odnosno stranačkom zapoljšavanju", rekao je Parađina.Načelnik opštine Pale Boško Jugović naglasio je da opštinska uprava daje punu podršku i pomoć u kontinuitetu Boračkoj organizacijai, tim prije jer je postignut dogovor da Boračka organizacija utvrđuje kriterijume za zapošljavanje članova boračke populacije."Mi ćemo u narednom periodu sva potrebna sredstva za tu namjenu podijeliti na najpravedniji način", obećao je Jugović.Prema njegovim riječima, sve svečanosti koje se u srpskom narodu organizuju na Sretenje nose u sebi poseban značaj i pijetet prema srpskim junacima koji su živote položili na oltar otadžbine.Jerej Srpske pravoslavne crkve Dejan Bakmaz smatra da se pokoljenja srpskih junaka koji su živote dali za otadžbinu i vjeru pravoslavnu danas, na Sretenje Gospodnje, na dostojan način odužuju svojim precima."Nema veće žrtve od one kada se vlastiti život daje za otadžbinu, za odbranu porodice, za odbranu vjere pravoslavne, za Hrista", poručio je sveštenik Bakmaz.Predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske Pale, povodom obilježavanja Dana boraca, posjetili su prethodnih dana ratnog vojnog invalida Voju Lopatića, demobilisanog borca Radomira Drinjaka, kao i Smilju Čečar, suprugu i majku poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme.Svečanu akademiju sa prigodnim kulturno-umjetničkim programom pripremio je Gradski hor SPKD "Prosvjeta" Pale, a tom prilikom upriličena je i dodjela nagrada učenicima koji su napisali najbolje radove o temi posvećenoj odbrambeno-otadžbinskom ratu srpskog naroda.

(www.palelive.com / Srna / Foto Vasić)