Napravljeni pomaci, dogovora nema

Na današnjem sastanku delegacija SNSD-a i "Saveza za Pale", na kojem je razgovarano o kadrovskim rješenjima u ovoj opštini nije postignut konkretan dogovor, ali su napravljeni određeni pomaci.Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je novinarima da je zadovoljan današnjim sastankom i da su postignuti određeni pomaci, te da će u srijedu, 22. februara, biti nastavljen razgovor na kojem će se iskristalisati rješenja."Razgovaramo o periodu u naredne četiri godine i bitan je svaki detalj koji ćemo usaglasiti kada je riječ o kadrovskim rješenjima", naveo je on.Jugović je dodao da je danas razgovarano o kadrovskim rješenjima u preduzećima koja su u nadležnosti opštine, u javnim ustanovama, te o načelnicima odjeljenja u opštini i zamjeniku načelnika opštine.Jugović je naglasio da je najspornije pitanje imenovanje zamjenika načelnika opštine, jer skupštinska većina, koju čine SDS, NDP i PDP, može i ne mora da izglasa njegovo imenovanje, a ne želi da dođe do preglasavanja.Kada su u pitanju kadrovska rješenja u preduzećima, Jugović kaže da postoje određeni pomaci i to će biti riješeno u paketu sa imenovanjem zamjenika načelnika opštine i načelnika odjeljenja.Predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Bojan Ninković istakao je da su napravljeni određeni pomaci, ali da isključivost i lični interesi ne smiju da prevladaju u razgovorima."Naš stav je od početka bio pružena ruka, ali mislimo da nemamo sa druge strane pruženu ruku", rekao je on, dodavši da je "Savez za Pale" danas imao konkretne i jasne legitimne ztahtjeve, "dok je sa druge strane bilo više isključivosti".Ninković se nada da će na narednom sastanku uspjeti da se dogovore oko spornih pozicija, istakavši da "Savez za Pale" traži samo ono što im je pripalo na osnovu rezultata izbora, ali ne spore ni načelniku što on traži određene pozicije.Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević /PDP/ istakao je da su danas imali korektne razgovre i da je nakon prvog sastanka bio pesimista, a nakon današnjeg je umjereni optimista."Mislim da ćemo na narednom sastanku pomiriti stavove i da je moguć dogovor koji će biti na korist svih građana", naglasio je on i dodao da će sljedeći sastanak održati u srijedu u 10.00 časova u prostorijama PDP-a.Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Boško Tomić rekao je da je na proteklim izborima pobijedio njihov kandidat i stranka je imala najviši broj glasova i stoga snosi najveću odgovornost da formira vlast."Naša pružena ruka i želja u ovim razgovorima je da maksimalno budemo korektni, ne zbog pozicija i funkcija, nego zbog građana koji su nam dali povjerenje", istakao je on.Tomić je dodao da SNSD u ovim razgovorima nije isključiv, već veoma korektan i traži samo onaj dio gdje načelnik opštine može da imenuje i postavlja, a ostavlja sve druge funkcije "Savezu za Pale".Tomić kaže da će SNSD nije isključiv i ukoliko dođe do popuštanja od strane SDS-a, PDP-a i NDP-a onda će biti dogovora.Prema njegovim riječima, dok god traju razgovori postoji šansa za dogovor, ali da nakon današnjeg sastanka nije toliki optimista koliko je bio nakon prvog.Na pitanje zašto u razgovore nije uključen DNS, Tomić kaže da je druga strana rekla da želi da razgovara samo sa SNSD-om, ali će funkcije koje budu dobili dogovarati zajedno sa DNS-om i Socijalističkom partijom."Ako ne dođe do dogovora onda će svako ostati na svojoj strani, skupštinska većina će postavljati direktore ustanova, a mi ćemo postavljati direktore gdje je opština vlasnik preduzeća. Načelnici odjeljenja će biti vječiti vršioci dužnosti, zamjenika načelnika nećemo imati i možete misliti na šta će to ličiti", dodao je Tomić.On je pozvao SDS, kao najodgovorniju stranku, da bude malo fleksibilniji u razgovorima.





(www.palelive.com / Srna)