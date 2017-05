Najavljena tužba na rješenje Ministarstva

Grad Istočno Sarajevo podnijeće tužbu na rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske koje je dodijelilo ekološku dozvolu firmi "Sarajevoinvest" sa Pala za hemijsku impregnaciju drveta, najavio je danas gradonačelnik Istočno Sarajeva Nenad Vuković.





Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništilo je ranije rješenje grada Istočno Sarajevo i opštine Pale da ne izda ekološku dozvolu, a Vuković i predstavnici Koalicije "Savez za Pale" izrazili su nezadovoljstvo ovakvom odlukom Ministarstva, ocjenjujući da će njome biti ugrožena životna sredina, ali i zdravlje građana Pala.



Na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu najavljeno je da će, ukoliko resorno ministarstvo za 10 dana ne poništi ovo rješenje, ispred zgrade opštine Pale biti organizovani protesti.



"Javnost je veoma uznemirena izdavanjem ove dozvole i eventualnim početkom rada `zelene impregnacije` jer će to biti štetno po zdravlje stanovnika, a s druge strane će proizvoditi neugodne mirise, što bi bilo katastrofalno s obzirom da je u strategiji razvoja grada, ali i opštine Pale turizam i ekološki čista sredina privredna grana `broj jedan`", rekao je Vuković.



On je napomenuo da je Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno komunalne poslove grada Istočno Sarajevo ranije odbilo da izda ekološku dozvolu firmi "Sarajevoinvest" kada je riječ o hemijskoj impregnaciji drvenih stubova, a da je Ministarstvo dozvolu ipak dalo.



Vuković je izrazio nezadovoljstvo radom ministarstva zbog toga što, kako je rekao, u serijama poništava akte koje izdaje opština Pale, ali i grad Istočno Sarajevo.



On je podsjetio da je Skupština opštine /SO/ Pale nadležna da pravi raspored po zonama djelatnosti, odnosno šta se u kojoj zoni može obavljati.



"SO Pale je u ranijem periodu odredila da se u toj zoni ne može vršiti hemijski tretman drveta, već samo mehanički. Međutim, u ovom slučaju zaobiđena je skupština odluka", dodao je on.



U odluci resornog ministarstva navodi se da je rješenje u konačnom upravnom postupku, te da protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu u roku od 30 dana od dana rješenja.



"Grad će iskoristiti ovaj pravni lijek i podnijeti tužbu Okružnom sudu na rješenje koje je izdalo ministarstvo", najavio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva i napomenuo da će, ukoliko ostane na snazi rješenje ministarstva, "Sarajevoinvest" morati pribaviti i građevinsku dozvolu.



Predstavnici "Saveza za Pale" istakli su da nemaju ništa protiv "Sarajevoinvesta", ali da se takva vrsta obrade drveta ne smije vršiti u centru, odnosno na ulazu u Pale gdje se nalaze broji hoteli i stambeni objekti.



Bojan Ninković /SDS/ zamjerio je načelniku opštine Pale Bošku Jugoviću što ranije nije obavijestio građane o odluci resornog ministarstva, te Vladi Republike Srpske što je preuzela nadežnosti opštine i grada Istočno Sarajevo.



"Na ovaj način pokušava se uništiti turizam na području opštine Pale i Istočnog Sarajeva, životna okolina i život sugrađana", rekao je Ninković.



Predrag Vućičević /PDP/ i Siniša Lasica /NDP/ podsjetili su da je prošle godine 26 odbornika glasalo protiv hemijske obrade drveta, dok je oko 900 građana potpisalo peticiju da se to ne radi u centru Pala.





(www.palelive.com / Srna)