Načelnik opštine Pale Boško Jugović organizovao novogodišnji prijem

Načelnik opštine Pale Boško Jugović danas je priredio tradicionalni novogodišnji prijem za predstavnike političkog, javnog i privrednog života opštine.



Prijem je kao i do sada organizovan sa ciljem da se ukratko rezimira sve što je učinjeno u prethodnoj godini, te izrazi zahvalnost svima koji učestvuju u kreiranju boljeg života lokalne zajednice.



Načelnik opštine Pale je iskoristio priliku da se zahvali svim političkim akterima u protekloj predizbornoj kampanji i na izborima na fer atmosferi i poželio da se korektna saradnja među političkim subjektima i dalje nastavi.





"Dokaz za to je i da je budžet usvojen jednoglasno i nadamo se da ćemo zajedničkom borbom uspjeti da savladamo sve prepreke, a to je da opština Pale zadrži razvojni put", izjavio je načelnik opštine Pale u svoj obraćanju.



On je dodao da je protekla godina bila turbolentna, ali uspješna i progresivna, te da je cilj da se i dalje nastavi ovim ili boljim tempom.





"U budžetu smo planirali podsticaje zapošljavanju. Ukoliko nam finansije to dozvole od kapitalnih projekata cilj nam je izgraditi novu zgradu opštine, izmjestiti gradsku toplanu i sanirati deponiju. Sve će zavisiti od priliva sredstava u budžetu te podrške ministarstava. Za podsticaj zapošljavanju smo u budžetu planirali 500.000 KM u dvije oblasti. Jedan dio kroz podršku malim i srednjim preduzećima, a drugi kroz podsticaj poljoprivredi", izjavio je Jugović te poželio da se građanima u narednoj godini ispune svi zacrtani ciljevi.







Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević podsjetio je da je Skupština opštine Pale usvojila budžet u kojem je planiran podsticaj od oko 100.000 KM za majke sa četvoro i više djece.

"Nadamo se da će u narednim godinama to biti značajna pomoć tim porodicama", izjavio je Vučićević.



Gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo Nenad Samardžija je izjavio da je opština Pale najrazvijenija opština u Gradu Istočno Sarajevo i da dio zasluga pripada Gradu.



"Nadam se da će opština Pale i dalje biti dobar primjer kako se može zajednički raditi u interesu svih građana", izjavio je Samardžija, te zaželio srećne nadolazeće praznike svim građanima.









